Ministrul Muncii spune ca niciun pensionar nu mai plateste 5,5% la Sanatate

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori din CSM a suplimentat joi ordinea de zi cu solicitarea procurorului general, Augustin Lazar (63 de ani), de eliberare din functie prin pensionare. UPDATE Sectia a aprobat cererea de pensionare depusa de procurorul general, au precizat surse din CSM, citate de agentiile…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost dus de urgenta la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu". Potrivit informatiilor prezentate de televiziunile de stiri, fostul sef de stat ar suferi de pericardita hemoragica si ar urma sa fie supus unei interventii chirurgicale…

- Institutul National de Statistica a confirmat rezultatul semnal de crestere economica pe 2018 la nivelul de 4,1%, in prima varianta provizorie data publicitatii. Valoarea nominala reiesita din calcul pentru ansamblul anului trecut a fost de 940.477,5 milioane lei, cu ceva mai mult de noua…

- Pompierii din Galati au actionat toata noaptea pentru stingerea incendiului care a cuprins, duminica, un depozit de anvelope pentru utilaje miniere. Luni dimineata, un echipaj de la ISU Galati se afla inca la locul incendiului pentru ca mai sunt focare izolate care se pot reaprinde. Pagubele…

- Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, anunta demararea proiectului pentru construirea unui Aqua Park in Gheorghieni, la marginea orasului. Indicatorii tehnico-economici pentru studiul de fezabilitate vor fi discutati in sedinta de marti, 5 martie, a Consiliului Local. Aqua Park-ul reprezinta…

- Politistii desfasoara, miercuri, mai multe perchezitii la clinicile Sanador, intr-un dosar de inselaciune si fals in inscrisuri, existand indicii decontari duble. Practic, se incasau bani pentru aceleasi interventii atat de la pacienti, cat si de la Casa de Asigurari, arata Digi 24.…

- Programul "Prima Casa" are prevazut un plafon de doua miliarde de lei pentru acest an si el va continua, insa pana la finele lunii februarie vom avea o forma modificata pentru a-l face mai social, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Am prins ca plafon cam doua miliarde de…

- Un numar de 1.460 de scoli din tara au grupurile sanitare in curte, a precizat marti ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, adaugand ca exista bani in bugetul pe 2019 pentru construirea acestora. ">La inceputul anului 2018, erau 2.600 de scoli (cu toaleta in curte - n.red.), diferenta…