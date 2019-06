Ministrul Muncii: Pensiile speciale ale primarilor vor fi asigurate din bugetele locale; impactul nu va fi foarte mare

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii din asistenta sociala au stat marti de vorba cu Sorina, fetita din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, iar din primele verificari rezulta ca starea generala a fetitei este buna, a declarat, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. …

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sâmbata, într-o intervenție la Realitatea TV, ca a transmis un mesaj Ambasadei SUA în România, cu aprobarea premierului Dancila, referitor la cazul fetitei de 8 ani, din Mehedinti,

- Veste buna pentru pensionarii din Romania: incepand cu luna septembrie se vor da mai multi bani la pensii. Anuntul a fost facut de Ministrul Muncii, Marius Budai, care a tinut astfel sa sublinieze ca Guvernul are in continuare bani pentru plata pensiilor.

- Adunarea Generala a ONU a recomandat in 1954 ca de 1 iunie sa fie sarbatorita, in fiecare an, Ziua Internaționala a Copilului, iar din anul 2014, in 2 iunie, Romania celebreaza Ziua Naționala a Adopției. Pentru prima data, Romania, ca stat membru al UE, a pus pe agenda Președinției pe care o exercita…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, la Braila, ca valoarea punctului de pensie va creste incepand cu 1 septembrie, de la 1.100, la 1.265, indiferent daca pana la acea data va intra sau nu in vigoare noua Lege a pensiilor. "Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constitutionala…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat de ce se recalculeaza pensile pentru cei care s-au pensionat in baza unor legi speciale, afirmand ca procedura trebuie finalizata pana la sfarsitul lunii septembrie, nemaifiind de calculat decat circa 22.000.

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, le da asigurari pensionarilor ca exista bani de pensii inainte de sarbatori. Budai a mai spus ca peste 33.000 de pensii au fost calculate in ultima perioada in Romania.

- Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de astazi, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, ieri, ministrul Muncii, Marius Budai, potrivit Agerpres. El a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la data…