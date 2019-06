Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu sunt de acord sa plece din țara cu graba aceasta. Daca nu au nimic de ascuns, de ce se grabesc atat? Sa aștepte sa se termine ancheta. Nu mi se pare prea corect și normal cum procedeaza domenii. Au asistat cu mare placere cum copilul lor este tarat, dat pe jos... Daca la noi in țara au facut…

- Giorgiana Radu24 Cazul fetiței de opt ani din Baia de Arama a revoltat societatea romaneasca. Cum era și firesc, un val uriaș de emoție și empatie a iscat drama copilului abandonat pe care, acum, asistenți maternali, parinți adoptivi și autoritați se razboiesc. Ceea ce s-a intamplat vineri, in județul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat sambata ca a avut o discutie telefonica cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, care l-a asigurat de toata colaborarea sa pentru a verifica starea copilului adoptat de familia de romani din SUA, urmand ca luni sa se vada cu acesta…

- Sorina, fetița de opt ani care a fost luata pe sus, cu mascații, din casa din Baia de Arama, unde a crescut, a ajuns la familia adoptiva din SUA. Parinții, insa, sunt de origine romana și au incercat timp de ani buni de zile sa infieze un copil din Romania.

- Avocatul familiei adoptive, Liviu Belulescu, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca Sorina s-a adaptat la noua situație. „Fetița este foarte bine, se vede de pe buze. S-a adaptat imediat. I s-au spus tot felul de prostii, ca o taie pe burtica și ii ia mațele și o duce in America sa le vanda.…

- Site-ul de știri PCNews.ro a prezentat, vineri seara, fotografii cu fetița Sorina, ridicata cu mascații din casa in care a nascut, alaturi de familia Sacarin, romani stabiliți in SUA, care au adoptat-o. Imagini cu fetita din Baia de Arama, alaturi de noua familie Articolul INCREDIBIL! AU APARUT PRIMELE…

- O fetița de 8 ani a fost luata astazi cu forța de la familia care o avea în plasament din orașul Baia de Arama (Mehedinți). Sorina a fost luata de o familie din Craiova, stabilita în SUA, care a obținut adopția acestuia.

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, le da asigurari pensionarilor ca exista bani de pensii inainte de sarbatori. Budai a mai spus ca peste 33.000 de pensii au fost calculate in ultima perioada in Romania.Citeste si: ALDE pune presiune pe PSD: Cere discuții URGENTE, in coaliție,…