Ministrul Muncii: Calendarul majorării valorii punctului de pensie va fi respectat în ciuda atacării legii la CCR "Noi ne vom ține de cuvant și vom respecta acel calendar al creșterii puctului de pensie. Se va respecta calendarul majorarilor. Impreuna cu domnul ministru al Finatelor am introdus in OUG și acele majorari de punct de pensie” a declarat ministrul Budai la Romania TV. Acesta a mai declarat ca o eventuala atacare a legii la CCR de catre Președintele Romaniei este un demers pur politic. "Daca as vrea sa raspund simplu as spune ca este un gest pur politicianist. As fi avut incredere in acest demers daca nu ar fi fost atacate la Curte in trecut multe alte legi care nu ar fi avut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

