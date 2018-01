Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat ca discutiile sale cu omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au fost "deschise" bazate pe "respect reciproc", desi cei doi oficiali nu au fost de aceeasi parere pe toate subiectele, informeaza site-ul postului Dpa.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Ministrul german de externe Sigmar Gabriel urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de doua zile in Ucraina, ce va include o deplasare in zona de conflict din estul tarii, a anuntat Ministerul de Externe de la Kiev, informeaza dpa, potrivit agerpres. Insotit de omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, Gabriel…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat luni ca se asteapta ca relatiile tarii sale cu Germania sa se normalizeze in 2018, bazandu-se pe o legatura solida cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, pe care l-a numit "prieten", relateaza site-ul agentiei DPA.

- Europa ar trebui sa fie interesata de imbunatatirea relatiilor dintre Rusia si SUA, iar solutionarea conflictului nord-coreean ar putea contribui in mod special la acest lucru, a declarat duminica ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina. "Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat miercuri, in cadrul summitului Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) de la Istanbul, ca toate statele lumii trebuie incurajate sa recunoasca Ierusalimul de Est drept capitala statului palestinian, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a afirmat, marti, la Berlin, ca relatiile cu SUA „nu vor mai fi niciodata aceleasi dupa Trump“ si a avertizat ca institutii precum Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite risca sa devina tot mai putin relevante, noteaza AFP si Deutsche Welle.

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca președintele Recep Tayyip Erdogan a obținut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme milițiilor kurde din Siria, relateaza Reuters și AFP. Potrivit șefului…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian. ...

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian, a relatat joi revista germana Der Spiegel, citata de agenția DPA. Potrivit publicației,…

- Nurettin Canikli, ministrul de Aparare de la Ankara, a declarat, miercuri, ca Rusia va livra catre Turcia, incepind cu anul 2019, doua sisteme de aparare antiaeriana S-400, existind posibilitatea de a achizitiona inca un sistem de acest tip, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Ministrul turc al Apararii…

- China vrea sa se apropie de Europa. Proiectul mamut Noul Drum al Matasii reflecta ambitiile economice si geopolitice ale Beijingului: Un pericol sau o sansa pentru economia germana? Sosele si sine de mii de kilometri intre Asia si Europa, porturi si aeroporturi, uzine electrice, gazoducte…

- Ministrul de externe al Japoniei, Taro Kono, va intreprinde o vizita in Bangladesh, unde va avea o intrevedere cu omologul sau din aceasta tara, Abdul Hassan Mahmood Ali, in timpul careia cei doi vor discuta despre criza refugiatilor musulmani rohingya, a anuntat vineri guvernul nipon, informeaza…

- Criza politica din Liban, pe fondul tensiunilor cu Arabia Saudita, ar putea avea 'consecinte directe' asupra Europei printr-un nou aflux de refugiati, a avertizat joi, la Berlin, ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, transmite AFP. 'Destabilizarea Libanului (...) ar avea consecinte asupra…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca înca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza înlaturarea de la putere a președintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters.

- Ministrul a cerut o "inspectie spciala" cu privire la aceste presupuse practici, denuntate de catre doi fisti salariati ai ambasadei care au chemat statul german in justitia franceza sub acuzatia de "munca disimulata" si "concediere abuziva", a anuntat Ministerul german de Externe duminica intr-un comunicat…

- Republicanul Devin Nunes, presedintele Comisiei de informatii a Camerei Reprezentantilor, a participat in luna ianuarie la un dejun de lucru la care au fost prezenti si Michael Flynn, la acea vreme pe cale sa devina consilier pentru securitate nationaa al Casei Albe, si Mevlut Cavusoglu, ministrul de…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre...

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara si Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta mai multi activisti…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Maria Adebahr, purtatorul de cuvant al Ministerului german de Externe, a declarat, sambata, ca Sigmar Gabriel a purtat o conversatie telefonica cu ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa ce autoritatile din Ankara au dispus eliberarea unui cetatean german, activist pentru drepturile omului.…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discutie telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activisti ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agentia de presa dpa, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, și omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discuție telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activiști ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agenția de presa dpa. Potrivit purtatoarei de cuvânt…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat joi ca societatea turca nu mai sprijina aderarea la Uniunea Europeana din cauza 'dezamagirii si a resentimentelor' provocate de ascensiunea islamofobiei si a sentimentelor antiturce in interiorul Uniunii, transmite DPA, citat de AGERPRES.'Poporul…

- Turcii nu mai vor in Uniunea Europeana din cauza ascensiunii islamofobiei. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe de la Ankara, Mevlut Cavusoglu, in contextul tensiunilor tot mai mari intre țara sa și mai multe state din blocul comunitar.

- Presedintele american, Donald Trump, este intr-o logica a "raportului de forte" si "de negare" a multiculturalismului in privinta marilor mize internationale, a afirmat sambata seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu acordat AFP."Astazi, pozitia americana este o pozitie…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau american, Rex Tillerson, au abordat marti in cursul unei discutii telefonice criza provocata de suspendarea serviciilor de viza intre cele doua tari, a anuntat agentia de presa proguvernamentala Anadolu, relateaza AFP. Mevlut Cavusoglu…

- Disputa intre guvernul spaniol si liderii catalani cu privire la eforturile de independenta ale regiunii poate fi solutionata exclusiv prin discutii purtate in cadrul oferit de Constitutia Spaniei, a indicat miercuri ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Disputa intre guvernul spaniol și liderii catalani cu privire la eforturile de independența ale regiunii poate fi soluționata exclusiv prin discuții purtate in cadrul oferit de Constituția Spaniei, a indicat miercuri ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, transmite Reuters. 'O declarare…

- RECTIFICARE la știrea Ministrul ungar de externe: Soarta minoritaților maghiare nu este negociabila, publicata pe site, la ora 15:14, ca urmare a unei erori a agenției MTI, care a corectat, in paragraful 2 'reziliere' cu 'incalcare'. Redam știrea în forma corecta: Ministrul…

- Ministrul de Externe al Ungariei: Frontierele externe ale UE trebuie protejate pentru asigurarea supravietuirii spatiului Schengen Frontierele externe ale Uniunii Europene trebuie protejate pentru asigurarea supravietuirii spatiului Schengen, a declarat, duminica, Peter Szijjarto, ministrul de Externe…

- ”Mai multe avioane de lupta au atacat o piata din localitatea Maaret al-Noomane”, a afirmat Rami Abdel Rahmane, directorul OSDO. Rahmane a adaugat ca este de parere ca raidurile au fost efectuate de fortele regimului Bashar al-Assad, tinand cont de tipul avioanelor si de munitia folosita.…

- Supravegherile si controlul autoritatilor americane asupra postului RT confera Rusiei dreptul de a lua masuri in oglinda, a precizat Zakharova, facand trimitere la o lege adoptata in 1991 in Rusia. ”Toate actiunile impotriva jurnalistilor rusi si a postului RT ce au loc in SUA, vor primi…

- Avertismentul a fost facut de reprezentantii Corpului Gardienilor Revolutiei, trupele de elita iraniene, care au precizat ca bazele si militarii americani desfasurati in Orientul Mijlociu vor fi in pericol in cazul in care Washingtonul va lua decizia de a impune noi masuri punitive impotriva Teheranului.…

- ”Este o onoare ca seful imperiului ma mentioneaza in fiecare zi. Inseamna ca fac ceva bine”, a afirmat ironic Maduro, care a efectuat recent o vizita in Rusia. Statele Unite au aplicat sanctiuni financiare impotriva Venezuelei, tara care furnizeaza 10% din petrolul pe care il consuma SUA,…