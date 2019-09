Ministrul Fondurilor Europene, investiție de milioane de euro la început de an școlar! Unde ajung banii europeni Ministrul Fondurilor Europene Roxana Minzatu a semnat, marți la Guvern, doua contracte de finanțare „Sistem informatic de management al scolaritatii – SIMS” și „Platforma digitala cu resurse educationale deschise - Biblioteca virtuala”, in valoare de 100 de milioane euro. „Am semnat astazi (marți - n.r.) doua contracte de finanțare nerambursabila cu bani europeni din programul operațional Capital uman din componenta dedicata digitalizarii. Ambele proiecte insumeaza aproape 100 de milioane de euro, o investiție importanta in ceea ce inseamna digitalizarea educației romanești. Unul dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

