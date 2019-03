Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu riscuri crescute sub forma deteriorarii deficitului de cont curent si accelerarea costurilor cu forta de munca, iar deciziile guvernamentale recente au sporit riscurile in sectorul financiar si ar putea afecta in mod negativ investitiile private, arata Comisia Europeana in raportul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a negat, marți, ca statul dorește sa ia bani din Pilonul II de pensii și foloseasca eventualii bani virați de la Pilonul II la Pilonul I de pensii pentru investiții, conform Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice a afirmat, marți, in cadrul unor…

- Eugen Teodorovici se declara deschis la discuțiile privind OUG 114 (Taxa pe lacomie). Acesta precizeaza ca și colegii din Guvern fac eforturi pentru a comunica transparent pe fiecare sector in parte, iar amendamentele venite de la Opoziție vor fi analizate și implementate, daca vor fi considerate utile…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a precizat ca angajatii din constructii raman asigurati, chiar daca nu sunt obligati sa plateasca toate contributiile in urmatorii zece ani, iar o masura precum un salariu minim brut peste cel standard poate fi ceruta de alte domenii. Salariul minim brut…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a precizat, vineri seara, ca angajații din construcții raman asigurați, chiar daca nu sunt obligați sa plateasca toate contribuțiile in urmatorii zece ani, iar o masura precum un salariu minim brut peste cel standard poate fi ceruta de alte domenii.Salariul…

- Este prima ședința CNSM din acest an. A fost convocata de BNR, care a propus o discuție despre OUG 114/2018. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, și guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, se vor intalni sa discute despre taxa pe activele financiare ale bancilor. ”Un subiect a fost…

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti,…