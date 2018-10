Ministrul Finantelor confirma ca salariul minim nu va creste de la 1 noiembrie: Decizia se va lua in urmatoarele zile

Stiri pe aceeasi tema

- "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele zile si o vom anunta. E posibil sa luam o hotarare de guvern chiar saptamana viitoare", a declarat Eugen Teodorovici intr-o emisiune la Antena 3. In ceea ce priveste aplicarea acestei…

- Ministerul de Finante a calculat impactul bugetar pe care il va avea noua lege a pensiilor. "Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si maine, in sedinta de guvern, ca maine (miercuri - n.red.) va fi sedinta de guvern, nu joi, va fi pe ordinea de zi. Speram ca, in cel mai scurt timp,…

- O noua rectificare bugetara va avea loc undeva in luna noiembrie, pentru ca numai pana la finalul acestei luni ai voie sa faci a doua rectificare, a anuntat, marti, la TVR1, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, adaugand ca si proiectul de buget pentru anul 2019 trebuie aprobat tot pana in noiembrie.…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla intitulata "Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania", prin care liberalii i-au cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa adopte de urgenta un set de noua masuri fiscal-bugetare.…

- Ministerul Muncii a publicat, vineri, proiectul de hotarare de guvern care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul minim va fi majorat de la 1.900 de lei la 2.050 de lei lunar. Actul normativ a intrat in dezbatere publica, iar cei care doresc sa trimita oservatii si propuneri…

- Guvernul pregateste o Hotarare prin care salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ministrul Muncii, prezent la o emisiunea de televeziune, a sustinut si ca statul a recuperat considerabil din deficitul la…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, ca se lucreaza la realizarea unei baze de date comune a Casei Nationale de Pensii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiascala (ANAF), care va permite oricarui contribuabil sa verifice daca i-au fost sau nu platite contributiile…

- Executia bugetara la sapte luni va fi publicata joi pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si arata foarte bine, fiind inregistrat un record de colectare de la infiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pana in prezent, iar deficitul bugetar este de 1,26% din PIB, a declarat miercuri…