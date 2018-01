Ministrul Fifor anunta ca vor fi scoase la concurs anul acesta 200 de posturi la Institutul Cantacuzino

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Maramures organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a patru posturi de ofițeri specialiști prin incadrare directa a persoanelor cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale, respectiv: – ofițer principal II la Biroul de…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta șef birou, inspectori, directori, consilieri și informatician.VEZI LISTA In ultimele zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Ingrijitoare, infirmiera, asistent social practicant…

- Un numar de 137 de posturi in Directia Generala Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule vor fi scoase la concurs pana in luna martie, acestea ramanand vacante dupa ce oamenii au iesit la pensie sau au plecat din sistem, a declarat secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Mihai…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- POSTURI SCOASE LA CONCURS LA INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES Inspectoratul de Politie Judetean Maramures, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr.37, organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a patru posturi de ofițeri specialiști prin incadrare directa a persoanelor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume…

- Legea prin care Institutul Cantacuzino a trecut in subordinea MApN a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a vorbit despre planurile pentru repornirea producției de vaccinuri și cum va fi reorganizata instituția.

- Se dubleaza numarul de locuri. 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar, in anul de invațamant 2018-2019, in loc de 50 de locuri deja cuprinse in planul de școlarizare. In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari. "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai…

- In acest inceput de an, Spitalul Județean de Urgența Alexandria pune la dispoziția celor interesați un numar de cinci locuri de munca, pentru ocuparea acestora organizand concurs, conform legii. E vorba de : 2 posturi de brancardier in cadrul sectiei Chirurgie II; 1 post infirmiera debutant in cadrul…

- IGSU a scos la concurs 198 posturi pentru incadrare directa. Sunt disponibile 121 de posturi de ofițer, 72 de posturi de subofițer și 5 posturi de personal civil. In județul Satu Mare au fost scoase la concurs 6 posturi de ofițeri și doua de subofițeri. Repartizarea acestora este urmatoarea: IGSU –…

- Jandarmeria transmite, intr-un comunicat de presa, ca pentru reducerea deficitului de personal, institutia va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs, prin incadrare directa, a 151 de posturi vacante - 51 de posturi de ofiter, 61 de posturi de subofiter si 39…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale MAI, ambele cu modificarile si completarile ulterioare, ale Dispozitiei Secretarului…

- U.M. 01940, cu sediul in Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau, din cadrul Ministerului Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante dupa cum urmeaza:

- Spitalul Județean s-a transformat și s-a retransformat și odata cu noua conducere vin tot mai multe vești bune din incinta unitații. Iar acum, ai șansa sa faci parte din personal, daca aplici pentru unul din cele 15 noi posturi scoase la concurs. Pentru unele, nici nu ai nevoie de cunoștințe medicale!

- Politist local superior – Poliția Locala a Municipiului Targoviște Director financiar contabil – Spitalul Orasenesc Pucioasa Inspector (4 posturi) – Post-ul DAMBOVIȚA: Ce posturi in sistemul bugetar sunt scoase la concurs pe acest final de an apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN). Vineri ministrul Sanatatiii, Florian Bodog, si cel al Apararii, Mihai Fifor, au semnat protocolul de predare-primire. Ministrul Sanatatii a susținut ca productia de vaccinuri va incepe in minimum doi ani. „Asa…

- Spitalul Judetean de Urgenta Zalau va scoate la concurs, in perioada urmatoare, zeci de posturi atat pentru personal medical, cat si pentru cel auxiliar. Consilierii judeteni reuniti joi, 21 decembrie, in ultima sedinta din acest an, au aprobat organigrama si statul de functii al celei mai mari unitati…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: analist II; analist IA; sef serviciu; asistent medical 2 posturi .Conditiile specifice necesare…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat miercuri, impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la o videoconferinta cu militarii romani aflati in teatrele de operatii si in Polonia, prilej cu care le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta paznic,consilier, referent si inspector de specialitate.VEZI LISTA In ultimele 2 zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Paznic – Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” Baia…

- Zeci de posturi sunt scoase la concurs in aceasta perioada la unitațile medicale din Prahova, dar și in centrele de ingrijire a persoanelor cu dizabilitați sau cele subordonate DGASPC Prahova. Spitalul Orasenesc Urlati organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcței contractuale…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a anunțat ca efectueaza, duminica și luni, o vizita la Belgrad, unde se va intalni cu omologul sarb, Aleksandar Vulin, pe agenda aflandu-se aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala in domeniul Apararii. "Astazi și mâine…

- Ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, sustine continuarea demersurilor NATO in vederea implementarii deciziilor cu privire la prezenta aliata de la Marea Neagra pe toate cele trei dimensiuni, terestra, aeriana si maritima, potrivit unui comunicat al MApN remis vineri AGERPRES. Opinia…

- Primaria Capitalei administreaza, in total, 19 spitale, dar la patru dintre ele sunt numiți manageri interimari care au mandat pana anul viitor. Au fost anunțați, deja, candidații admiși la primele trei spitale din lotul de 15. Surpriza, insa! Prima impresie e ca nu va fi competiție, contracandidații,…

- Spitalul Municipal Mangalia, Judetul Constanta scoate la concurs doua posturi vacante. Potrivit anunturilor publicate in Monitorul Oficial, Spitalul Municipal Mangalia, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante de sef…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care permite achizitia sistemului de rachete Patriot. Astfel, seful statului a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem…

- Teatrul de Stat Constanta scoate la concurs mai multe posturi vacante. Potrivit anunturilor publicate in Monitorul Oficial, Teatrul de Stat Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de consultant artistic din cadrul Compartimentului…

- Tariceanu refuza sa stea alaturi de Iohannis, la parada de 1 decembrie Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand presedintia…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat vineri ca MApN va avea, in doi ani, o noua baza pentru recuperarea militarilor raniți in teatrele de operații, prin reabilitarea și reintroducerea in sistemul medical militar a unui imobil din stațiunea Baile Herculane.Citeste si: Isarescu,…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta muncitori, consilieri, inspectori, ingrijitori, administrator financiar.VEZI LISTA In ultimele 2 zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Muncitor calificat și femeie de serviciu…

- Direcția Generala de Asistența Sociala si Protectia Copilului Teleorman organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 13 posturi vacante. E vorba de posturi de medic primar, medic specialist, asistent medical principal, asistent social, psihopedagog și psiholog. Se da…

- Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici“ din Stefanesti angajeaza asistent medical balneofizioterapie (scoala postliceala) in ambulatoriu integrat ( multe detalii aici ) și kinetoterapeut ( mai multe detalii aici ). Spitalul Orasenesc „Regele Carol I“ din Costești angajeaza…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intalnire cu primarul general al municipiului București, Gabriela Firea, in care s-au discutat teme de interes comun referitoare la proiecte de infrastructura și imobiliare, potrivit comunicatului de presa remis de MApN. Citeste…

- Producatorul romanesc de pavele si borduri vibropresate Symmetrica a anuntat ca 90% din productia realizata, intr-un an de activitate, in fabrica de prelucrare a metalelor Symmetrica Tech din Veresti (judetul Suceava) a ajuns la export. De asemenea, numarul de angajati ai fabricii va creste, de la 100…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta consilieri, director executiv, muzeograf și contabil șef..VEZI LISTA In ultimele 2 zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Director executiv adjunct – Primaria Municipiului…

- Universitatea "Ovidius" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante dupa cum urmeaza: secretar SI ndash; la Institutul Studiilor Doctorale; inginer sistem.Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Primaria Orasului Navodari, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza: bull; 1 post ndash; asistent social practicant studii superioare de lunga durata in domeniul asistentei sociale, aviz de exercitare…

- Primaria Fagaras a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul Politiei Locale. Astfel, sunt puse la bataie 4 posturi de politist local clasa III, grad profesional asistent, precum si 4 posturi de politist local clasa III, grad profesional…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș. Se cauta directori, consilieri, contabil, muncitori și administrator patrimoniu.VEZI LISTA In ultimele 7 zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Administrator patrimoniu și muncitor…

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a participat, vineri, cu prilejul unei vizite la Cracovia, la ceremonia de depunere a unei coroane de flori la monumentul dedicat eroilor care odihnesc in Cimitirul militar al prizonierilor de razboi de la Lambinowice, unde sunt inhumați și militari romani,…

- Romanii care iși cauta de munca sau vor sa-și schimbe actualul loc de munca primesc o veste extraordinara. Mii de posturi sunt scoase la concurs in țara noastra.Peste 100 de companii angajeaza, iar salariile ajung și la peste 1.500 de euro. Citește AICI in ce domenii sunt scoase la concurs…

- In conformitate cu pachetul de masuri aprobat de ministrul Carmen Dan, pentru diminuarea deficitului de personal, MAI organizeaza, in premiera, o sesiune de admitere in luna ianuarie 2018 in școlile...