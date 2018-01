Ministrul Eucatiei in legatura directa cu managerii unitatilor scolare

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu profesorul care s-ar masturba in clasa, filmate cu telefonul mobil de un elev, fac subiectul unei anchete la școala din Copșa Mica, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop, declarand ca este un caz greu iar “presupunerile sunt false”. Ministrul nu renunța la prevederea din Regulamentul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus, referitor la ramânerea sa în noul Guvern, ca va pleca daca asa va decide Comitetul Executiv National al PSD, însa important este ca programul de guvernare pe partea de educatie sa continue. Liviu Pop a afirmat ca nu este în Guvern „pe…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, joi, suspendarea cursurilor in zeci și gradinițe, la nivel național. Și pe plan local s-au mai luat astfel de decizii, masura fiind aplicata la Sinaia, din cauza vremii, și la Teișani, din cadrul condițiilor meteo.

- Ministrul Educatiei a declarat ca nu stie daca va ramane pe aceasta functie deoarece pana la acest moment nu i s-a propus nimic in acest sens. "CEx va decide, nu sunt pe persoana fizicva. Am venit politic, voi pleca politic. Important este ca programul de guvernare sa continue pe zona de educatie.…

- Liviu Pop, Ministrul Educatiei sustine ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei, iar in ceea ce priveste voucherele de vacanta, acesta a declarat ca doreste sa fie platite in luna martie.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat sambata, la un post central de televiziune, ce se va intampla de acum incolo cu data la care profesorii iși incaseaza salariile, dupa ce, in ianuarie, ele au intarziat cateva zile. Acesta a facut precizari și referitoare la voucherele de vacanța de care ar…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a lansat o competitie intre autorii de manuale, nu intre edituri si cere organelor de urmarire penala sa ia masuri impotriva celor care au lansat pe piata materiale auxiliare, neautorizate, care sunt folosite in procesul educational, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Regulamentul va intra in vigoare odata cu publicarea lui in Monitorul Oficial. Elevii au fost consultati. Consiliul National al Elevilor, federatiile sindicale, asociatiile de parinti au intrat in dezbatere pe modificarile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant din…

- Profesorii vor preda doar dupa auxiliarele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare. Procedura a fost aprobata prin ordinul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca a semnat miercuri ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP).

- Reguli noi in școli! Este anunțul facut de Ministrul Educației, Liviu Pop, care a precizat ca noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie.

- “Raportul sintetic” la sase luni de mandat, pe care l-a prezentat pe final de saptamana Liviu Pop, are 21 de pagini. Incepand cu extinderea educatiei antreprenoriale si continuand cu aspecte ce tin de stimularea invatamantului profesional dual, cu dezvoltarea sistemului de educatie timpurie, dar si…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca in 66% din unitatile de invatamant din Romania exista Internet, iar pentru restul scolilor sunt alocate sume de bani pe proiecte europene, precizand ca, anul viitor, “digitalizam complet un judet”, in cadrul unui program pilot.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Arad, ca Romania este singura țara din Uniunea Europeana care are profesori necalificați in sistemul de invațamant, peste 4.700 de persoane, urmand ca toate acestea sa fie specializate in urmatorii trei ani, transmite Mediafax. “Avem necalificați…

- BANI…Veste buna pentru cadrele didactice din Vaslui care asteapta sa primeasca banii obtinuti prin sentinte judecatoresti. Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat ca in aceasta saptamana Guvernul va aloca, printr-o Hotarare, banii necesari pentru plata restantelor, sumele urmand a proveni din fondul…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, critica actuala programa scolara, spunand ca ”supraincarca elevul” si nici nu il ”invata suficient de clar”. In plus, Pop afirma ca exista manuale in care copiii sunt invatati ca Romania urmeaza sa intre in Uniunea Europeana, ”dar noi suntem intrati de vreo 10 ani”.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a precizat printr-o postare pe pagina sa de Facebook ca orientarea și consilierea școlara trebuie imbunatațita, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a probelor trebuie regandite. Iata și mesajul postat de ministrul Educației: ”Datele statistice…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Liviu Pop prezinta o statistica a absolventilor de liceu si a celor care au promovat Bacalaureatul, care nu este deloc imbucuratoare. "Datele statistice indica urmatoarele: in anul scolar 2014-2015 am avut 191.447 absolventi ai invatamantului liceal; dintre acestia…

- Dupa ce Ministrul Educației a anunțat ca se ia in calculca profesorii din școlile de renume sa fie incadrați pe o grila diferita de salarizare fața de restul cadrelor didactice, Didactic.ro-un produs Intuitext a realizat un sondaj in randul profesorilor pentru a afla ce cred aceștia despre plata…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Galati, ca unitatile de invatamant care sunt nefolosite de foarte multi ani vor fi cedate autoritatilor locale care le vor putea folosi ca sedii pentru camine de batrani, centre comunitare sau centre de educare permanenta.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca unitatile de invatamant care sunt nefolosite de foarte multi ani vor fi cedate autoritatilor locale. Pop a precizat, vineri, la Galati, ca a solicitat inspectoratelor scolare judetene din tara sa faca o situatie exacta a scolilor care nu mai sunt folosite…

- Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar (USLIP) Iași, Laviniu Lacusta, a anunțat, miercuri, ca pana la sfarșitul saptamanii va fi inițiata procedura de executare silita a tuturor unitaților școlare, din cauza neacordarii integrale a restanțelor salariale aferente anilor 2008…

- Informatia apare intr-un document parafat si semnat recent de ministrul Liviu Pop, prezentat de Profit.ro. "Apreciez ca se poate reglementa un model de contract pe care studentii care urmeaza cursuri universitare subventionate de stat sa-l semneze la inceputul studiilor care sa prevada ca sunt de acord…

- Termenul de livrare a manualelor scolare pentru clasa a V-a este luni, 17 noiembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, sambata, ca manualele de clasa a V-a vor ajunge in unitatile de invatamant luni dimineata si ca toate inspectoratele scolare din tara se ocupa de acest lucru. "Toate inspectoratele…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, aflat duminica la Iasi, i-a acuzat pe liberalii ieseni ca blocheaza constructia de noi camine pentru studenti in oras, cerand conducerii PNL sa explice de ce reprezentantii liberali nu au votat planurile de urbanism in Consiliul Local, scrie News.ro. Pe de alta parte,…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca "statul paralel" inseamna "acei oameni care cheama la audieri anumiti angajati ai ministerului si incearca sa afle informatii despre alti oameni din institutie". El mai spune ca rezista, oricat ar incerca acesti oameni sa il "determine sa nu reziste", iar…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sustinut, duminica, la Iasi ca invatamantul va avea in 2018 cel mai mare buget din ultimii zece ani, care sa asigure inclusiv majorarile salariale promise, dar el nu a putut preciza cat inseamna aceasta crestere a bugetului, motivand ca depinde si de proiectele europene…

- Liviu Pop a spus, intr-o conferinta de presa, la finalul Consiliului Nationale a Rectorilor de la Iasi, ca bugetul pentru educatie in 2018 va fi cel mai mare din ultimii 10 ani si ca vor fi asigurate toate cresterile salariale promise. "Vom avea un buget maximal, va fi cel mai mare buget din…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat, sambata, la Iași, ca manualele de clasa a V-a vor in școli incepand de luni dimineața. Editurile care nu au facut livrarile vot fi sancționate cu 0,5% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a demarat consultarile privind simplificarea curriculei școlare, in cadrul unei vizite la Liceul Academiei de Științe a Moldovei. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului, Monica Babuc a discutat cu profesorii și elevii liceului despre…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca cel "mai mare deranj" pe care l-a facut in mandatul sau este cel legat de materialele didactice auxiliare, precizand ca este problema "baronilor manualelor", a "evazioniștilor" in ce masura au reușit sa impuna in opinia publica…

- Sistemul de evaluare a elevilor, la finalul ciclului gimnazial și la sfarsitul liceului, se pregatește sa treaca prin schimbari majore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a vorbit, marți, despre o noua sesiune de Bac, in timpul anului școlar, dar și despre mai multe discipline de examen, la Evaluarea Naționala.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca exista o discuție privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat care ar trebui organizata "undeva in decembrie, poate februarie". El spune ca "deocamdata este o chestiune de discuții" și ca nu…

- "Este o discutie de a introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja stim. Am vazut in ultimii zece ani de zile cati absolventi s-au prezentat in august si cati au luat examenul de bacalaureat. Si anul acesta am avut un numar mare…

- Ministerul Educatiei va beneficia in acesta luna de o rectificare bugetara pozitiva si le va plati cadrelor didactice banii prevazuti de sentintele judecatoresti, inclusiv dobanzile aferente, a spus ministrul Educatiei, Liviu Pop, vineri, la o intalnire cu o parte dintre directorii unitatilor de invatamant…

- Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a declarat vineri, la Baia Mare, ca, la nivelul Ministerului, urmeaza sa fie efectuata o evaluare a programelor școlare pe baza unor chestionare deja lansate in școli, catre elevi, profesori și parinți. "Facem evaluarea programelor școlare,…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a fost prezent, luni, in localitatea damboviteana Corbii Mari, unde a participat la inaugurarea a trei unitați de invațamant, o școala nou construita și doua gradinițe reabilitate. Intrebat de jurtnalisti ce nota ar acorda invațamantului romanesc, ministrul Liviu Pop…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a publicat pe contul sau de Facebook Legea manualului scolar. "Baronilor manualelor școlare le transmit un singur gând: #rezist", a scris acesta, care i-a îndemnat sa se potoleasca.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a prezentat miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, noul proiect de lege privind manualele scolare. Acesta a subliniat ca proiectul va fi prezentat in sedinta de guvern de saptamana viitoare. Ministrul spune ca aceasta lege incearca sa impuna un singur manual scolar…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat vineri, la Craiova, ca, prin urmatoarea rectificare bugetara, vor fi asigurate salariile dascalilor pana la sfarsitul anului si, de asemenea, o parte din sumele necesare pentru plata sentintelor judecatoresti.

- Ministrul Educației: Un singur manual școlar la fiecare disciplina Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, vineri, ca ideea de a exista un singur manual scolar prinde contur si nu are nicio problema sa inainteze Guvernului proiectul de lege prin care sa existe un singur manual scolar la fiecare…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat, astazi, ca problema auxiliarelor trebuia clarificata inca de acum sase ani, precizand ca nu este convins ca astazi tot ce se fotocopiaza si se foloseste in scoala este conform cu programa scolara.

- In scolile romanesti, sanatatea copiilor ar trebui sa fie pe primul plan. Realitatea e insa cu totul alta. Orele de nutritie nu exista. Sau. nu se fac. Cantine nu sunt decat foarte rar. Iar programul cornul si laptele pune pe bancile elevilor produse deseori nerecomandate de nutritionisti.