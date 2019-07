Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Nicolae Moga a ajuns in seara zilei de vineri, 26 iulie, la Caracal. Intr-o declaratie facuta in fata sediului politiei, Moga a anuntat ca l-a demis din functie pe seful Politiei Romane, Ioan Buda.

- Pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul de mers catre Bucuresti, in zona localitatii Cascioarele, judetul Giurgiu, se circula doar pe banda a doua, cu restrictie de viteza de 80 km h, pentru continuarea lucrarilor de reparatii la pod, efectuate pe priima banda si pe cea de urgenta,…

- Persoana care ar fi omorat-o pe fetita Estera, in zona Cuprom, in urma cu mai bine de un an, ar fi un minor in varsta de 17 ani. Fata de acesta a fost dispusa masura retinerii, transmit reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures. “In urma cercetarilor efectuate in legatura cu infractiunile…

- Marcel Lepa, ucigasul politistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre politisti, marti dimineata, in localitatea timiseana Remetea Mare, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate de politisti, anunta surse judiciare. Acesta prezinta plagi prin impușcare, care dateaza cel mai probabil…

- Comisarul sef din cadrul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti Sector 4 si fostul adjunct al Politiei Romane, in prezent chestor de politie in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au fost prinsi bauti la volan. Cei doi se aflau la volanul autoturismelor de serviciu, in seara…

- Direcția Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane coordoneaza, la nivel național, o acțiune pentru reducerea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și transportului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Olt, pe DN65 Slatina ndash; Craiova, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autoturisme, un autotren si o autocisterna, traficul a fost oprit total."Precizam ca din rezervorul autocisternei sunt…

- Un autocar cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti, pe raza localitatii Drajna din judetul Calarasi, anunta reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Judetul este sub cod portocaliu de vijelii, iar in zona a fost filmata si o tornada care s-a format din senin. …