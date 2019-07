Ministrul de externe din Iran: Marea Britanie trebuie să elibereze imediat petrolierul sechestrat în Gibraltar Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca sechestrarea petrolierului iranian în Gibraltar a creat &"un precedent periculos&" și a cerut Marii Britanii sa elibereze nava, relateaza Mediafax citând Reuters.



&"Iranul nu este nici membru al Uniunii Europene, nici subiectul unui embargo petrolier european. Ultima data când am verificat, Uniunea Europeana era împotriva teritorialitații&", a transmis Javad Zarif prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.



"Sechestrarea ilegala efectuata de Marea Britanie în favoarea Echipei-B reprezinta…

