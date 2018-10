Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a avut vineri, o intalnire cu un grup de producatori de film din Statele Unite ale Americii si Marea Britanie, prezenti in Romania pentru a trasa conceptele si detaliile viitoarelor proiecte ce vor fi filmate in tara.



"Am speranta ca veti reveni in Romania intr-o vizita extinsa, pentru a va putea inspira din locurile si peisajele variate de aici, ca parte a procesului creativ de concepere de scenarii si productii noi ce se vor filma in tara noastra", a mentionat Ivascu, potrivit unui comunicat al MCIN, transmis vineri AGERPRES.

…