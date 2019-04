Brexitul, prevazut initial la 29 martie, a fost amanat pana la 31 octombrie, dupa respingerea in trei randuri, in Parlament, a acordului divortului incheiat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.



May s-a angajat sa demisioneze imediat ce obtine ratificarea acordului retragerii, insa voci tot mai zgomotoase cer un Brexit cat mai rapid.



Jeremy Hunt, unul dintre posibilii succesori ai lui May la conducerea Partidului Conservator, a declarat joi ca, in pofida faptului ca prefera o retragere ordonata, un Brexit fara acord (”no deal”) i se pare mai bun decat o ramanere in UE,…