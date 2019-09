Ministrul Apărării, Gabriel Leş, mesaj la ceremonia de repatriere a românilor ucişi în Kabul, Afganistan 'Camarazii nostri duc in Afganistan bunatatea si compasiunea poporului roman, sunt apreciati atat de alianta, cat si de partenerii afgani, dar mai ales de populatia civila pentru prietenia, loialitatea si omenia lor. Cei care merg acolo in numele Romaniei si al aliantei internationale trebuie sa stie ca ramanem neclintiti in determinarea noastra de a contribui la efortul international de combatere a terorismului. Veste mortii celor doi eroi a cazut ca un trasnet in familiile lor si printre prietenii si colegii care i-au cunoscut si apreciat. De atunci, Armata Romaniei plange. Plange si astazi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

