Ministrul Apararii, din Marea Britanie, demis de Theresa May. Acum cateva luni fusese la Baza Aeriana de la Kogalniceanu

Gavin Williamson, ministrul Apararii din Marea Britanie a fost demis de premierul Theresa May, fiind considerat responsabil de scurgerea de informatii catre presa, potrivit Observator Antena 1. El ar fi oferit informatii secrete, discutate in Consiliul de Securitate Nationala, catre un celebru cotidian britanic, privind o intelegere cu o companie chineza de telecomunicatii.Guvernul britanic, citat de BBC, a informat ca ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, a fost demis, in urma unui ...