Ministru iranian: Există un risc mare de război cu Israelul Ministrul iranian de Externe Javad Zarif a acuzat Israelul de acțiuni instigatoare la razboi și a avertizat ca acest tip de comportament, practicat și de catre Statele Unite, crește riscul izbucnirii unui razboi în regiune, relateaza Mediafax citând Reuters.



&"Cu siguranța exista parți care doresc un razboi, cum ar fi Israelul&", a declarat Zarif în cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen.



Acuzând Israelul ca încalca legislația internaționala prin bombardamentele efectuate în Siria, Zarif a criticat și puterile europene pentru ca nu reacționeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

