Ministerul Finantelor si Administratia de Apa Dobrogea - Litoral revendica in instanta 26.000 mp de plaja, suprafete intabulate de Municipiul Constanta. Primaria le-a intabulat ca poligoane!

- Pe 9 iulie 2019, pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul civil privind litigii de munca, unde reclamantul Sindicatul Apele Romane Litoral a dat in judecata Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral. Potrivit liderului de sindicat, Cristinel Antonaru, sindicatul a actionat ABADL…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral continua actiunile de control pe intreg litoralul romanesc si verifica modul de exploatare a sectoarelor de plaja si respectarea prevederilor legale.Echipele de inspectori de la A.B.A. Dobrogea ndash; Litoral sunt sprijinite in perioada 16.06.2019 ndash;…

- USR Constanta si Asociatia "Verde Urban" au depus sesizari catre Directia Politia Locala Constanta si Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral privind situatia lacului Tabacarie."De aproximativ doua saptamani, ca urmare a temperaturilor ridicate, lacul Tabacarie a fost napadit de vegetatie acvatica,…

- Radu Mazare ajunge din nou in Instanta. Astazi are loc un nou termen in dosarul in care DNA cere 7 ani de inchisoare pentru fostul edil al Constantei pentru luare de mita si inca doi pentru fals in declaratii, anunța Romania Tv. In acest proces al locuintelor sociale, Radu Mazare a fost achitat in…

- Instanta suprema a decis marti mentinerea masurii arestarii preventive in cazul fostului edil al Constantei, Radu Mazare, care a fost luata in dosarul ”Polaris”. Decizia nu este definitiva. ”In baza art. 399 alin. 10 Cod de procedura penala raportat la art. 208 alin. 4 Cod de procedura penala, mentine…

- Radu Mazare a ajuns la sediul instanței supreme pentru a fi confirmat mandatul de arestare din dosarul Polaris in care a fost condamnat, in prima instanța, la aproape 10 ani de inchisoare. Mazare a fost adus de la Penitenciarul Rahova.Avocații fostului primar al Constanței au anunțat ca au…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, condamnat la 9 ani de inchisoare si arestat in 8 mai in Madagascar, afirma ca nu se va opune extradarii pentru ca a obosit sa lupte. In plus, Mazare sustine ca dupa ispasirea pedepsei se va intoarce in Madagascar.