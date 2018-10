Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele opt luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 648 milioane euro, la 98,009 miliarde euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras in 4 octombrie de pe pietele financiare internationale 1,75 miliarde euro printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua serii, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 10 ani lung si cu o dobanda 2,875% si 600 milioane euro cu maturitatea de 20 ani…

- PSD a fost de acord ca Legea offshore sa fie retrimisa comisiilor pentru ca nu se putea intruni o majoritate pentru a fi votata, a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa ce Legea offshore a fost retrimisa comisiilor. "PSD a fost de acord sa se reintoarca la Comisie Legea offshore pentru…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, nu exclude varianta insolventei in cazul CFR Marfa, companie aflata de ani de zile pe pierderi. Ministrul a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca sunt analizate mai multe variante, urmand sa se ia o decizie in urmatoarele saptamani. CFR Marfa a avut anul…

- Ministerul de Finante a imprumutat luni 411 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 300 milioane lei, suprasubscrisa, cu scadenta la noua ani si o dobanda de 4,98% pe an.

- „Nu exista nicio piedica pentru Administrația Prezidențiala, sa antameze vreo cheltuiala, sa declanșeze vreo procedura pentru ca i s-a diminuat creditul bugetar, adica banii lichizi, dar a ramas creditul de angajament. In momentul in care Ministerul de Finanțe, Guvernul prin OUG, ii lasa unei…

- ♦ Transporturile primesc in plus 170 milioane de lei ♦ Este pentru prima data cand transporturile primesc bani mai multi la rectificare si bugetul acestui minister nu este taiat. Comisia de Prognoza a modificat brutal PIB-ul estimat pentru 2018 pana la 945 miliarde de lei, adica…

- Deficitul bugetar a ajuns 1,61% in iunie, in Romania, potrivit conform datelor publicate de CEEMarketWatch, care citeaza date guvernamentale. Luna trecuta, Ministerul de Finanțe anunța un deficit bugetar de 0,88%. Datele furnizate de CEEMarketWatch arara ca deficitul bugetar a ajuns la 1,61% in luna…