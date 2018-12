Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut, in luna noiembrie noiembrie, cea mai mare rata anuala a inflației dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al prețurilor de consum de 3,2%, la egalitate cu Estonia și Ungaria, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cu toate acestea,…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2016 in Estonia, Letonia si Romania, fata de o medie de 43% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Suntem pe primul loc in UE la porumb si floarea soarelui Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, ministrul…

- Rata anuala a inflatiei in luna septembrie a scazut usor la 5,03%, de la 5,1% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55%, cele alimentare cu 4,44%, in timp ce serviciile au inregistrat un avans de 2,54%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de…