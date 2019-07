3,8 milioane de produse dopante si medicamente contrafacute au fost confiscate si 234 de persoane au fost arestate, in cadrul unei operatiuni Europol care s-a desfasurat in 33 de tari. La operatiunea Viribus, coordonata de Europol si politia italiana in colaborare cu Interpol, Centrul Comun de Cercetare UE (JRC), Oficiul European Antifrauda (OLAF) si Agentia The post Milioane de produse dopante si medicamente contrafacute, confiscate in 33 de tari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .