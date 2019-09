Milenii de istorie, scoase la lumină de arheologii Muzeului Judeţean de Istorie Prahova V. Stoica Specialiștii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova au reușit, in ultimii ani, sa scoata la suprafața – pe siturile arheologice de renume sau mai noi – milenii din istoria teritoriilor prahovene. Siturile de la Malaieștii de Jos, de la Campina, de la Ariceștii-Rahtivani sau de la Seciu au intrat deja in circuitul științific și muzeal, local, dar și internațional, devenind o carte deschisa de istorie milenara a Prahovei. Reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie au mai ieșit la rampa și cu cercetarile arheologice recente, de la Urlați și Șoimești. Astfel, au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

