Mike Pompeo: SUA vor merge înainte cu acest plan Secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat joi ca SUA nu vor renunta la un plan privind acordarea de ajutor umanitar Venezuelei in aceasta saptamana, in pofida opozitiei presedintelui Nicolas Maduro, relateaza agentia Reuters. Ajutorul a devenit o parte integranta a strategiei politice a SUA si a opozitiei venezuelene, pe care Washingtonul o sustine, Pompeo afirmand ca sunt in joc interesele americane de securitate in tara latinoamericana. ''In acest weekend vom incerca sa oferim ceea ce sunt acum sute de tone de ajutoare umanitare pe care poporul american, contribuabilii nostri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

