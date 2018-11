Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat marți ca SUA l-a sprijinit pe Kim Jong Yang din Coreea de Sud sa conduca agenția internaționala de poliție Interpol, punand Washingtonul impotriva candidatului Kremlinului pentru aceasta slujba, Alexander Prokopchuk, scrie Reuters.

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in conditiile in care Washingtonul a reintrodus luni sanctiunile impotriva sectoarelor…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul are 'bune sperante' ca va obtine eliberarea rapida a pastorului american Andrew Brunson, judecat in Turcia si a carui soarta se afla in centrul unei grave crize diplomatice intre cele doua tari aliate, transmite AFP. Vineri…

- Elon Musk a acceptat, sambata seara, sa demisioneze din functia de presedinte al companiei Tesla si sa plateasca o amenda de 20 de milioane de dolari in cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins duminica acuzatiile Teheranului ca Washingtonul si aliatii sai ar trebui trasi la raspundere pentru un atac ucigas la o parada in Iran, relateaza luni agentia Xinhua. In urma atacului terorist comis sambata la parada militara din orasul Ahvaz (sud-vest),…

- Noi sanctiuni impuse de Statele Unite unei entitati chineze care a cumparat armament rus ameninta ”stabilitatea mondiala”, a denuntat Serghei Riabkov, un adjunct al ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, care a acuzat Washingtonul ca ”se joaca cu focul”, relateaza AFP. ”Ar fi bine sa-si aminteasca…

- Kremlinul a afirmat luni ca Statele Unite incearca in mod "grosolan" sa recruteze cetațeni ruși ca agenți și ca acest lucru arata ca Washingtonul se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, relateaza Reuters.

- Washingtonul este preocupat de discutiile ce au loc intre India si Rusia pentru cumpararea de sisteme de aparare antiaeriana S-400. Congresul american a adoptat in 2017 o lege, sustinuta atat de republicani, cat si de democrati, care impune sanctiuni economice oricarei tari sau entitati…