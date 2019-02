Stiri pe aceeasi tema

- Demonstratii au avut loc sub sloganul 'Pentru o Slovacie dreapta'. Conform organizatorilor, demonstratii de solidaritate s-au desfasurat de asemenea in mai multe orase din strainatate. Sub mottoul 'Pentru o Slovacie dreapta' este reunit un grup de studenti si de ONG-uri, care a transmis intr-un comunicat…

- Asasinii jurnalistului slovac Jan Kuciak și al logodnicei acestuia, Martina Kusnirova, au început sa monitorizeze locuința celor doi cu mai multe zile înainte de uciderea acestora, a relatat presa de investigații din Slovacia, citând surse din Poliție, relateaza site-ul EUObserver.com,…

- Jurnalistul slovac Jan Kuciak, 27 de ani, și iubita sa au fost gasiți morți in propria casa, in dimineața zilei de 26 februarie 2018. Asasinarea jurnalistului a declanșat ample manifestații impotriva Guvernului Slovac și a condus la demisia premierului Robert Fico, a ministrului de Interne și ministrului…

- Atentia internationala acordata uciderii jurnalistului Jan Kuciak in urma cu un an i-a ajutat pe anchetatorii, dar si mass-media din Slovacia, a spus Arpad Soltesz, presedintele Centrului de Investigatii 'Jan Kuciak' (ICJK), care a fost numit dupa jurnalistul omorat Politia si autoritatile…

- Consiliul Judetean Teleorman deruleaza, incepand cu luna ianuarie 2019, campania "STOP CORUPTIEI! INTEGRITATE PENTRU SANATATE". Scopul principal al campaniei este acela de informare, constientizare si responsabilizare a cetatenilor, pentru a lua atitudine si a sesiza faptele de coruptie ale angajatilor…

- In debutul anului 2019, pe 13 ianuarie, Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria ofera publicului oradean o noua premiera. Este vorba despre textul dramaturgului Nedialko Yordanov, „Uciderea lui Gonzago”, a carui adaptare se monteaza la Teatrul Regina Maria sub titlul „Capcana lui Hamlet”,…

- Arabia Saudita a platit deja pretul pentru uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza dpa. 'Sauditii au platit deja pretul. Sunt cei care au comis efectiv crima si (pe care) noi i-am tras la raspundere', a afirmat…