Mii de elevi hunedoreni stau acasă mâine Numarul unitaților de invațamant care vor fi inchise pe parcursul zilei de luni este in creștere in județul Hunedoara. De la 5 localitați unde s-a luat, inițial decizia suspendarii cursurilor, la aceasta ora, masura a fost extinsa pentru inca alte cinci localitați. Astfel, luni, 17 decembrie, se suspenda cursurile in unitațile de invațamant din localitațile Petroșani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, Balșa, Burjuc, Geoagiu și Lapugiu de Sus. Decizia de suspendare a cursurilor a fost luata la nivel local de catre conducerea fiecarei unitați de invațamant cu consultarea reprezentanților… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

