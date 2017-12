Mihai Tudose, reactie dura dupa ce Liviu Dragnea i-a cerut sa fie mai calm: Nu avem autostrazi, nu avem spitale si vrem sa fim calmi! Ministrii sensibili sa isi scrie demisia!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca ministrii sensibili care se plang de atitudinea sa au trei secunde sa isi scrie demisia, dar dupa 27 de ani de nefacut nimic doar cine nu intelege poate sa fie calm. Premierul a raspuns in acest fel sfatului liderului PSD sa fie mai calm. ” Daca a fi foarte…

- Premierul Mihai Tudose spune ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa urmareasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv, afirmand nu trebuie inlocuita o taxa cu o alta taxa. ”Timbrul de mediu, asa cum…

- Tudose: Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. "Impozitul…

- Premierul Mihai Tudose a comentat in editia speciala Income Magazine, de la Antena 3, declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anuntat ca in luna ianuarie coalitia va face o analiza privind o o posibila restructurare a Guvernului,…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca în momentul în care ar constata ca nu mai poate realiza ceea ce îsi propune, si-ar depune mandatul. "În momentul în care îmi dau seama ca nu mai pot sa-mi îndeplinesc ceea ce trebuie si vreau sa fac, plec acasa.…

- Intrebat ce va urma dupa atacuri premierului Mihai Tudose la Liviu Dragnea, analistul a raspuns: ”Vom avea in continuare o lupta pentru putere in PSD. In mod natural in acest moment, premierul Tudose este și foarte bine clasat pentru a acumula putere in PSD, fiindca Guvernul are resurse. In același…

- Premierul Mihai Tudose a comentat, sâmbata, în ediția speciala "Income Magazine", de la Antena 3, declarațiile președintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anunțat ca în luna ianuarie coalitia va face o analiza…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-un interviu pentru Antena 3, ca, deși au existat „foarte multe discuții” pe subiectul plecarii sale de la conducerea PSD, nu va ceda, pentru ca „s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid”.

- Al doilea și al treilea om in stat vor fi la defilarea de 1 Decembrie din București, de la Arcul de Triumf. Ei nu i se vor alatura insa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD și liderul ALDE vor sta in fața sediului ALDE. Problema este ca intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- Increderea romanilor in Liviu Dragnea s-a prabusit la 15%, dupa ce liderul PSD a pierdut aproape 4 procente in ultima luna (scadere de la 18,7% in septembrie la 15% in octombrie), arata un sondaj IMAS dat publicitatii miercuri si citat de Antena 3. PSD se bucura insa de o intentie de vot care ramane…

- Premierul Mihai Tudose este nemultumit de prestatia ministrului Finantelor, Ionut Misa, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Cu toate acestea, presedintele partidului, Liviu Dragnea, a transmis prin intermediul Antena 3 ca acesta nu va fi schimbat din functie.

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a anunțat miercuri seara ca, din anul 2018, angajatorii vor plati 2% la bugetul statului, o taxa raportata la fondul de salarii, „sa aiba si el o responsabilitate fata de bugetul de stat”. Ministrul spune ca exista o directiva europeana care obliga luarea unei astfel…

- Marius Pieleanu arunca bomba! Sociologul a anunțat marți, la Antena3, ca știe din surse politice ca inainte de CEx al PSD de joia trecuta, premierul Mihai Tudose i-a cerut lui Liviu Dragnea demisia din fruntea PSD și a amenințat ca daca nu obține remanierea guvernamentala iși va da demisia și altfel…

- Coalitia de guvernare decide luni ce proiecte de lege va initia Parlamentul si care revin Guvernului Coalitia de guvernare PSD-ALDE se va reuni luni pentru a decide ce proiecte de lege urmeaza a fi initiate la nivelul Parlamentului, prin initiativa parlamentara, si care revin Guvernului, urmand a fi…

- Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, il acuza pe minciuna pe premierul Mihai Tudose. Aceasta a relatat la Antena 3 felul in care s-au desfasurat lucrurile in sedinta CEx a PSD in care si-a anuntat demisia.Premierul Mihai Tudose a declarat joi seara, dupa sedinta CEx,…

- "Ne vom intalni in coaliție luni și vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom iniția in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile justiției, parteneriatul public-privat, fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie",…

- Miniștrii Rovana Plumb, Sevil Shhaideh și Razvan Cuc și-au anunțat anunțat demisiile dupa ședința de aseara a Comitetului Executiv Național al PSD. Cu toate ca membrii PSD nu au fost de acord cu demisiile celor trei, aceștia și-au menținut pozițiile. Liviu Dragnea a declarat, la finalul…

- Mihai Tudose și Liviu Dragnea au intrat impreuna la ședința CExN a PSD. Cei doi lideri au venit impreuna, cu aceeași mașina. In plus, și-au schimbat discursul. Intrebat cum vede guvernarea dupa ziua de astazi, Liviu Dragnea a raspuns: ”Am vazut ca e 6,1% creștere economica. Poate…

- Sunt negocieri în PSD, dupa ce calculele lui Liviu Dragnea au aratat ca ar putea sa piarda puterea în partid. Mai multi baroni locali si-au aratat sustinerea pentru Mihai Tudose în ultimele zile. Liviu Dragnea și Mihai Tudose, declarații comune dupa ședința PSD: Joi,…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce Institutul Avangarde, ”autorul” sondajului de la care a pornit criza din PSD a explicat culisele acestei cercetari. ”Îmi asum responsabilitatea științifica de rigoare asupra acestei cercetari și pun la dispoziția oricarui…

- Analistul politic Radu Tudor este de parere ca situația din PSD nu mai poate continua în acest fel, partidul fiind ”complet dezarmonizat”. Întrebat despre prestația de luni seara a premierului Mihai Tudose, de la Sinteza zilei, Radu Tudor a raspuns: ”Generatoare…

- Premierul Mihai Tudose și-a depus demisia in fața lui Liviu Dragnea! Ea va fi activata doar daca PSD și ALDE nu vor agrea cererea lui Tudose de a-i demite pe cei 3 miniștri penali din Executiv: Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Viorel Ilie.Conform surselor din interiorul ședinței la care a participat…

- Iohannis: Persoanele cu probleme ar trebui sa se retraga din Guvern Presedintele Klaus Iohannis considera ca persoanele cu probleme ar trebui sa se retraga sau sa fie retrase din Guvern, a declarat, marti, purtatorul de cuvant, Madalina Dobrovolschi, afirmand ca premierul are atributul de a decide daca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca nu se pune problema unei motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Mihai Tudose si spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Liderii PSD se reunesc la aceasta ora in sedinta, urmand ca joi sa aiba loc Comitetul Executiv. Intrebat daca…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, luni seara, despre posibila sa demisie din fruntea Guvernului, dar și despre relația sa cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea.„Am spus-o într-un cerc de patru persoane ca îmi dau demisia, daca lucrurile stau așa de rau și guvernul s-a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni seara, la Antena 3, ca "sunt trei ministri cu probleme penale care creeaza probleme si la nivel de percepție publica, si la nivel de Comisie Europeana". Cea mai dura reactie din PSD la afirmatiile premierului vine de la deputatul Liviu Plesoianu, care isi acuza…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca s-a gândit la demisie și ca relația cu Liviu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”. Întrebat daca a vorbit în partid despre posibilitatea de a demisiona din postul de prim-ministru, Mihai Tudose…

- Premierul Mihai Tudose pare furios pentru apariția unui sondaj de opinie al Avangarde și care arata ca increderea in Guvern s-a prabușit. Tudose pare sa creada ca in spatele studiului realizat...

- Premierul Mihai Tudose reactioneaza la scandalul starnit de sondajul Avangarde, care arata ca increderea guvernului e la jumatate fața de cea de care se bucura partidul condus de Liviu Dragnea. Tudose anunța remaniere și a vorbit despre miniștrii penali.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, la postul de televiziune Antena 3, ca "nu se afla într-un moment fericit" al relației cu Liviu Dragnea, urmând sa lamuresca marți toate diferendele pe care le are cu șeful PSD. "Nu as putea spune ca suntem într-un moment fericit…

- Victor Ponta reactioneaza rapid la scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea, recunoscut public de premier in direct la Antena 3. Fostul premier afirma ca Tudose "poate salva PSD si Guvernarea", lucru pe care predecesorul sau nu l-a reusit.Vezi si: ALERTA - Tudose riposteaza violent.…

- Premierul Mihai Tudose ar fi amenințat cu demisia, din cauza sondajului Avangarde care plaseaza Guvernul pe un tren descendent de favorabilitate și despre care spune ca ar fi fost comandat de președintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza Antena 3. Potrivit unor informații de ultima ora, obținute de Antena…

- Premierul Mihai Tudose amenința cu demisia, potrivit surselor Antena 3, dupa cel mai recent sondaj de opinie, care arata o prabușire brusca a Guvernului, increderea romanilor in cabinet scazand la 27%.