- Regulamentul FRF, care prevede ca din sezonul viitor echipele sa fie obligate sa aiba pe teren doi jucatori U21, ii poate da o noua sansa lui Andrei Vlad (19 ani) in poarta celor de la FCSB potrivit mediafax. Portarul nationalei U21 poate beneficia de aceasta noua regula si sa redevina titular…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre viitorul echipei sale și a anunțat ca in sezonul urmator vor fi schimbari importante in echipa de start. Astfel, portarul Cristi Balgradean, 31 de ani, va ieși din primul „11" pentru a-i face loc lui Andrei Vlad, 19 ani. In plus, Olimpiu Moruțan și Florinel…

- Cristina Laslo, componenta nationalei de handbal a României, va evolua din sezonul viitor la formatia Corona Brasov, dupa doi ani petrecuti la Buducnost Podgorica, transmite News.ro. Corona Brasov a anuntat, luni, transferul jucatoarei.”Suntem onorati ca am reusit sa o convingem…

- Componenta nationalei Romaniei Cristina Laslo va evolua din sezonul viitor la formatia Corona Brasov, dupa doi ani petrecuti la Buducnost Podgorica. Corona Brasov a anuntat, luni, transferul jucatoarei, informeaza News.ro.Citește și: Atacantul Florin Andone ar putea juca in meciul cu Chlesea…

- Gigi Becali deja lucreaza la formarea lotului cu care va aborda sezonul urmator, Oaida și Belu au fost acontați, urmeaza De Nooijer, Andrei Ivan și Olaru. Indiferent daca va caștiga sau nu campionatul, Gigi Becali are un plan pentru sezonul urmator. Acela de a forma o echipa in principal din tineri,…

- Toro Rosso a devenit luni a doua echipa care iși prezinta monopostul cu care va aborda sezonul 2019, la numai cateva zile dupa Haas. Conform așteptarilor, noul monopost pastreaza culorile introduse in 2017, albastru, argintiu și roșu, și adopta schimbarile de regulament pentru sezonul in curs. Din punct…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat ca portarul Cristi Balgradean, 30 de ani, va ieși din primul „11" dupa ce a gafat in meciul cu Dunarea Calarași, 1-1. In locul lui Cristi Balgradean, Gigi Becali a decis ca va apara Andrei Vlad, 19 ani, pana cand va transfera alt goalkeeper. ...