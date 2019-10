Mihai Mitoșeru a divorțat azi. Primele declarații după ce a semnat actele Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat astazi. Cei doi au semnat actele la notar și și-au spus, in mod oficial, adio dupa o relație care a durat 13 ani. Mihai Mitoșeru, in varsta de 44 de ani, a fost surprins de paparazii wowbizz in fața biroului notarial unde urma sa semneze actele de divorț. Prezentatorul Kanal D era vizibil emoționat, insa in sensul negativ și dureros al situației, momentele nefiind deloc ușoare pentru el, iar asta reiese și din prima declarație pe care a dat-o: ”Va dați seama cum ma simt. Daca am plans la nunta, va dați seama ce simt acum… E nasol”, – a declarat Mihai Mitoșeru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Divort bomba in lumea mondena! Dupa 13 ani de mariaj, Mihai Mitoseru si Noemi au hotarat sa se desparta. BOMBA in lumea buna a Capitalei. Sotul MILIONAR a intentat DIVORTUL de ANA MARIA Prezentatorul TV a publicat un mesaj pe pagina sa de socializare prin care spunea ca doi oameni normali…

- Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat oficial astazi la notar, dupa o relație de 13 ani. Deși apropiații sperau ca cei doi sa se impace, iata ca in cele din urma au decis sa mearga pe drumuri separate. Prezentatorul tv a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat o fotografie cu…

- Lucrurile par sa fie din ce in ce mai bune pentru Mihai Mitoșeru și Noemi, cea care inca ii este soție. Dupa ce ieri a confirmat ca nu a semnat niciun act de divorț și ca nici macar nu a ajuns la o decizie cu partenera de viața, Mitoșeru a postat un mesaj care da de ințeles ca o impacare pare tot mai…

- Rasturnare de situație! Mihai Mitoșeru și Noemi nu au mai divorțat! La scurt timp dupa ce s-a aflat ca cei doi nici nu au mai discutat despre actul care sa ii desparta, Camelia Mitoseru a facut declaratii despre ce se intampla intre ei.

- Mihai Mitoșeru și Noemi au decis sa divorțeze, dupa ce de trei luni cei doi nu mai locuiesc impreuna. Cu toate ca au incercat sa gaseasca o soluție, se pare ca nu mai exista cale de impacare. Mihai Mitoșeru, satul de acuzațiile care i se aduc pe de o parte lui și pe de o parte soției sale, a decis sa…

- "Sunt onorat sa revin in Guvernul Romaniei, in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Alaturi de colegii mei, am depus astazi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni. Sunt increzator in ceea ce putem realiza impreuna, ca echipa guvernamentala, in continuarea bunelor…