- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la ședința Centrului Național de Conducere Integrata, care funcționeaza in cadrul Ministerului Afacerilor Internelor.

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Viscolul face prapad in estul Romaniei, unde este cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite și zapada spulberata. Cea mai grava situație se inregistreaza in județul Tulcea, unde mai multe mașini au ramas blocate in nameți. Militari din cadrul Divizionului 88 Vedete Fluviale au acționat joi…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, ieri, o avertizare de Cod Portocaliu, valabila incepand din aceasta noapte, de la ora 01.00 pana diseara la ora 17.00.Fenomene si regiuni vizate: vant tare, ninsori viscolite in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea,…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, nu au mai participat la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor. De la sedinta Guvernului au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor,…

- Decizii privind conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane ar putea fi luate miercuri, premierul interimar Mihai Fifor anuntand ca situatia generata de scandalul politistului acuzat de pedofilie "va fi analizata cu foarte mare atentie", in cursul acestei zile.Premierul intermar…

- Armata pregatita sa intervina daca vremea se inrautateste Foto MApN Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt gata sa intervina în caz de necesitate, la nivelul întregii tari, în contextul avertizarilor meteorologice…

- "Am facut o analiza in Centrul National de Comanda, cu colegii de acolo. Mi-au prezentat modul de functionare, am analizat foarte atent si situatia pentru perioada urmatoare. (...) Este un cod galben in vigoare pana maine seara si am dorit sa ma asigur ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie,…

- Premierul interimar al Romaniei, Mihai Fifor, a mers, marti, in vizita la Ministerul Afacerilor Interne. Fifor a participat la sedinta Centrului National de Conducere Integrata din MAI, pentru a verifica masurile luate ca urmare a avertizarilor de vreme severa.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, "...presedintele Romaniei va desemna un alt membru…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat marti ca nu isi doreste sa ocupe functia de premier, enumerand, insa, mai multe nume de social-democrati care ar putea prelua sefia Guvernului. "Poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor, poate sa fie una dintre doamne,…

- 'Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara (n.r. luni seara) demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale, in cursul zilei de maine (n.r. astazi), o adresa oficiala in acest sens', se arata in comunicatul…

- "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi. Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat", scrie Manda pe Facebook.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea privind aprobarea ordonantei Guvernului 29/2017 pentru infiintarea Centrului National de Management al Apei Grele, care va fi finantat integral de la bugetul de stat prin Ministerul Energiei. „Se infiinteaza Centrul National de Management…

- Un senator PNL il acuza pe premierul Mihai Tudose ca a blocat Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) prin care se actualiza prețul de referinta la gaze natural. Daniel Zamfir spune ca statul roman pierde peste 1 milion de euro in fiecare zi, din cauza acestei decizii a Executivului. …

- Guvernul a dat unda verde pentru deschiderea Centrului National de Management al Apei Grele, prin finanțarea activitații acestuia. In bugetul pe 2018 al Ministerului Energiei a fost prinsa suma de15 milioane de lei pentru finanțarea activitații acestui centru. In zilele urmatoare va avea loc transferul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o „reasezare" a Guvernului.„In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea…

- Cotidianul OPINIA reia rubrica prin care isi propune sa monitorizeze activitatea parlamentarilor buzoieni, dupa criteriile de apreciere a activitatii puse la indemana oricui, pe cale oficiala, pe site-urile Senatului si Camerei Deputatilor: initiative legislative, declaratii politice, intrebari adresate…

- Guvernul vrea sa gaseasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului…

- 'Vreau sa va multumesc tuturor pentru votul de astazi si pentru increderea pe care ne-o acordati noua, Guvernului, si pentru increderea pe care o aveti in noi, in toti. Impreuna cu Parlamentul, vom aplica acest buget, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara', a declarat Tudose, in plenul Parlamentului.…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ…

- Conform unui comunicat al Executivului, de aceasta suma vor beneficia in total 10.066 de persoane. Fondurile provin din bugetele pe anul 2017 ale Ministerului Muncii (pentru 9.438 persoane), Ministerului Apararii (327 persoane), Ministerului Afacerilor Interne (300 persoane) si Serviciului…

- Guvernul a fost în stare sa obțina rezultate importante pentru ca a stat departe de disputele politice. Iar acest lucru a fost posibil datorita suportului și încrederii oferite Executivului de catre liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Declarația a fost facuta de catre șeful Cabinetului…

- Ministerul Transporturilor cere suplimentarea bugetului pentru acest an cu suma de 235.000 lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru organizarea si decontarea de catre Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER a cheltuielilor legate de funeraliile…

- Metoda de inselaciune „Imprietenire” a facut ravagii in Cluj si in tara. Cum functiona Cincisprezece persoane au fost retinute si incarcerate in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Constanta in urma unor perchezitii efectuate in mai multe judete, suspectii fiind acuzati de constituirea unui grup…

- Aflat in plin turneu național, de pe 4 pe 25 decembrie, prin toata țara, cu spectacole sold-out, Paul Surugiu-Fuego nu ezita sa ne surprinda. Dupa ce a lansat in ajun de Sfantul Nicolae, impreuna cu Libertatea, materialul discografic de colinde „COLINDATOR IN ȚARA DINTRE MUNȚI”, dupa ce a anunțat cel…

- In sedinta de miercuri a Executivului s-a adoptat un act normativ ce face posibil ca autoritatile locale sa primeasca 115,698 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului. Suma va merge catre bugetele a 13 localitati, in vederea asigurarii alimentarii populatiei cu energie…

- Deputatul USR Bogdan Ionel Rodeanu a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca felul în care a procedat ministrul de Interne, Carmen Dan, la descoperirea dispozitivului de interceptare dovedeste „amatorism sau intentie”, afirmând ca ancheta a fost compromisa pentru ca nu s-a pastrat…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia Guvernului, Ministerului de Finante si Ministerului Transporturilor ca in urma intarzierii total nejustificate de rambursare a unei parti din supraacciza la carburanti, volumele de motorina alimentate de transportatorii…

- Oficialii Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au anunțat ca vor sa aiba o intalnire cu premierul Mihai Tudose, dupa ce acesta a reproșat BNR ca nu a stopat devalorizarea leului. Intr-un comunicat de presa privind dialogul instituțional, BNR anunța ca, in urma ședinței din 27 noiembrie, Consiliul de Administrație…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie cu Guvernul SUA pentru rachetele Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul a declarat ca dotarea Armatei “este un…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgenta in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala, se arata intr-un comunicat…

- Guvernul Romaniei ne aloca zeci de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor judetene. Dar, la fiecare proiect, Consiliul Judetean Arad trebuie sa aloce o cofinantare. In fapt, este vorba despre cateva procente din valoarea totala a lucrarilor. In viitoarea sedinta a CJA, consilierii judeteni sunt…

- CHIȘINAU, 20 nov — Sputnik, Nicu Goncear. Situația lui Dorin Chirtoaca este stranie și pesimista dupa scrutinul de ieri, care, la prima vedere, arata ca un eșec al socialiștilor. Pe de alta parte, pentru Silvia Radu totul abia începe, iar cariera acesteia de edil-șef (fie și interimar)…

- La inceputul lunii noiembrie a anului 1878, un sentiment de nerabdare ii incerca pe romanii dobrogeni care isi doreau realipirea Dobrogei la Romania cat mai curand. Un episod care descrie cel mai bine aceasta stare s a petrecut la Tulcea, pe 8 noiembrie 1878. Printre tulceni se raspandise vestea ca…

- Cateva sute de oameni s-au adunat, duminica, in fața Guvernului, pentru a protesta impotriva OUG de modificare a Codului Fiscal, precum și a Legilor Justiției. Cei prezenți scandeaza lozinci antiguvernamentale și anti-PSD, flutura steaguri tricolore și ale UE și bat…

- Investițiile prevazute in proiectul de buget pe 2017 rectificat al companiei CFR SA scad cu aproape 38%, la 1,878 miliarde de lei, fața de 3,024 miliarde de lei "prinși" in varianta din 22 martie. Potrivit instrumentului de motivare care însoțește proiectul de…

- La circa 2 saptamani dupa ce au inceput un protest prin purtarea de banderole albe la brate, fara niciun rezultat, medicii din familie, reprezentanti ai pacientilor si ai societatii civile – in total circa 20 de persoane – au pichetat, joi, Prefectura judetului Arad, intre orele 11.00…

- Iasiul nu are contract de deszapezire, iar la licitatia de miercuri nu s-a prezentat nicio firma care sa curete drumurile pe timp de iarna. Desi procedura a fost initiata in aceasta vara, a fost contestata, iar cand a fost reluata nu s-a inscris nimeni. Valoarea contractului ce ar trebui sa asigure…

- Prevazut initial a se oficializa pana la 1 septembrie, decizia de infiintare a Centrului National pentru Informatii Financiare a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Noua structura nu are personalitate juridica si este organizata la nivel de directie generala, prin reorganizarea Directiei generale…