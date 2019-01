MIHAI BOBONETE, GRAV BOLNAV! A ȚINUT SĂ SE AFLE DE LA EL: “DIN PĂCATE,…” Mihai Bobonete și-a ingrijorat fanii și apropiații astazi, dupa ce a facut o postare trista pe o rețea de socializare. In randurile așternute pe Internet, actorul din “Las Fierbinți” a spus ca va merge la spital astazi și ca in urma intervenției medicilor, el va ramane imobilizat la pat cateva zile. Comediantul și-a cerut scuze ca nu va putea fi prezent la spectacolele programate pentru ziua de azi și maine și le-a promis fanilor ca se va revanșa fața de ei. In varsta de 38 de ani, Mihai Bobonete este bolnav, iar astazi, el va fi supus unei intervenții chirurgicale destul de delicata. Carismaticul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

