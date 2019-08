Boierul Padurea de la Ciurbesti e printre cele mai mari suprafete forestiere compacte din apropierea Iasului, cu o suprafata totala de aproximativ 300 de hectare. Bine conectata la infrastructura rutiera, situata la sud-est de centura Iasului, fasia verde, o minunata oaza naturala, a apartinut, in perioada interbelica, boierului Gheorghe Niculescu. A fost preluata de comunisti, in 1949, si administrata de stat pana in 2009, cand, in urma uno (...)