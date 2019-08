Micii farmacisti acuza Ministerul Sanatatii ca ii pune in pericol

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia farmaciilor independente ETHICA critica intr-un comunicat de presa Ordonanta nr. 9/2019, care prevede amenzi uriase (de la 50.000 lei la 100.000 lei)pentru neimplementarea sau implementarea defectuoasa a serializarii – o operatiune de marcare a produselor cu anumite elemente de siguranta.…

- Scandal la Herculane, dupa ce primaria a emis un comunicat de presa prin care transmite Asociației Locus, care a facut o strangere de fonduri pentru salvarea Bailor Neptun, sa urgenteze demararea lucrarilor de punere in siguranța a cladirii monument istoric. Arhitecții de la asociație acuza insa administrația…

- Ministerul Finantelor va controla modul in care este declarata si achitata taxa clawback dupa ce atat Finantele cat si Ministerul Sanatatii au identificat o reglementare insuficienta a controlului modului de respectare a fundamentarii, declararii si virarii acestor contributii, potrivit unui proiect…

- "Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii au identificat o reglementare insuficienta a controlului modului de respectare a fundamentarii, declararii si virarii contributiilor trimestriale prevazute la art. 1 si la art. 12 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea…

- Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului, avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal, precizand ca elevii din mediul rural din Romania sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie, iar prin Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Ea conține mai multe modificari controversate. Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie au mai fost…

- Ministerul Sanatatii a publicat lista celor peste 160 de posturi de medici si farmacisti scoase la concurs pentru unitatile sanitare din tara. Vezi in material care sunt criteriile pentru fiecare post in parte si unde trebuie depuse documentele.