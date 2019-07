Franta este al treilea investitor strain in Regiunea Centru, cu numeroase investitii, mai ales in industrie, in domenii precum cele ale aeronauticii si mecanicii, a declarat joi ambasadoarea Michele Ramis, cu prilejul vizitei efectuata la Brasov, unde a sarbatorit in avans Ziua Nationala, respectiv aniversarea a 230 de ani de la Revolutia Franceza.



"A devenit o traditie sa sarbatorim Ziua Nationala a Frantei in Regiunea Centru a Romaniei, aici, in Transilvania, alternativ la Sibiu, Fagaras si in Brasov, cel de-al treilea pol economic al tarii. Este o mare bucurie sa sarbatoresc aici,…