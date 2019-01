Mexicul iritat că SUA i returnează solicitanţii de azil Autoritatile mexicane au declarat vineri ca "dezaproba" noua politica a Statelor Unite de a returna solicitantii de azil de cealalta parte a frontierei în timpul examinarii dosarului lor, dar ca îi vor primi din motive umanitare, transmite AFP citat de Agerpres.

Roberto Velasco, purtator de cuvânt al Ministerului mexican de Externe, a explicat ca Mexicul nu a dat unda verde acestei decizii a presedintelui Donald Trump.

"Guvernul mexican este în dezacord cu masura unilaterala pusa în aplicare de guvernul american. Cu toate acestea (...), reiteram… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesti migranti s-au adunat luni in jurul orei 20.00 (4.00 GMT marti) in zona Playas de Tijuana, pe coasta Pacificului, pentru a incerca sa treaca pe teritoriul SUA in ciuda prezentei numeroase a garzilor de frontiera de cealalta parte a gardului metalic ce marcheaza granita in aceasta zona.In…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Mexicul ar trebui sa trimita migrantii care solicita azil in Statele Unite inapoi in tarile lor de origine, a doua zi dupa ce autoritatile americane au inchis cea mai aglomerata granita din sudul tarii si au folosit gaze lacrimogene impotriva multimii,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Mexicul ar trebui sa trimita migrantii care solicita azil in Statele Unite inapoi in tarile lor de origine, a doua zi dupa ce autoritatile americane au inchis cea mai aglomerata granita din sudul tarii si au folosit gaze lacrimogene impotriva…

- Serviciul vamal si de protectie a frontierelor (CBP) american a redeschis duminica punctul de trecere de la San Ysidro, California, la cateva ore dupa ce cateva sute de migranti din America Centrala au incercat sa forteze trecerea frontierei americane in apropiere de orasul mexican Tijuana. Granița…

- Donald Trump a declarat presei la Malibu, in California, unde a vizitat sambata zone devastate de incendii, ca un ”raport complet” cu privire la ”cine a facut-o” urmeaza sa fie finalizat ”in urmatoarele doua zile”, adica duminica sau luni, iar apoi a mentionat alt termen, ”luni sau marti”. Statele…

- Cateva sute de migranti din caravana care a plecat in urma cu o luna din Honduras au ajuns la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, im timp ce alte mii avansau rapid catre nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Primele grupuri de migranti din America Centrala s-au adunat pe plaja de la…

- Mii de migranti din America Centrala inaintau rapid miercuri la bordul unor autocare traversand nord-vestul Mexicului, in timp ce grupuri desprinse din caravana principala cu migranti au inceput sa ajunga in Tijuana, la frontiera cu SUA, relateaza AFP. Aproximativ 350 de migranti au sosit…

- Circa 4.800 de soldati americani erau desfasurati luni in statele de la granita cu Mexicul, a anuntat Pentagonul care s-a declarat incapabil sa estimeze costul acestei operatiuni, dorita de presedintele Donald Trump si considerata de opozitie o manevra politica, relateaza AFP, informeaza AGERPRES .…