Mexic - Virusul dengue a provocat 120 de decese în acest an Cazurile de febra dengue s-au inmultit in timpul sezonului ploios din Mexic, intre lunile iunie si septembrie.



Statele mexicane in care au fost consemnate cele mai multe cazuri sunt Chiapas din sud-est, Jalisco din vest, Morelos din centru si Veracruz din est, a declarat Hugo Lopez-Gatell, subsecretar in cadrul Ministerului Sanatatii.



Boala transmisa de tantari se manifesta in fiecare an, insa in ultimele patru decenii a revenit ''cu mai multa forta'', a adaugat oficialul.



''Este adevarat ca in acest an avem de trei ori mai multe (cazuri de) dengue, da, este adevarat.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform CNSCBT, la nivel național au fost raportate 27 de cazuri de noi de rujeola, care au fost confirmate cu analize de laborator, pana in 14 august. In Timiș, in perioada 10-14 august au aparut doua noi cazuri de rujeola. Cazurile de rujeola raportate saptamanal au avut debutul in urma…

- O femeie de 84 de ani din Calarasi si-a pierdut viata, dupa ce a fost intepata de un tantar infestat, a anuntat TVR. Insectele periculoase s-au inmultit haotic in acest an pe malul Borcei, iar tratamentele de dezinsectie realizate de catre autoritatile locale nu i-au starpit.

- Infractorii cibernetici au reusit sa creeze o aplicatie care pretinde a fi versiunea certificata FaceApp si prin care acestia infecteaza dispozitivele cu malware, avertizeaza specialistii Kaspersky Lab. Virusul care intra in dispozitivele utilizatorilor, prin intermediul aplicatiei false FaceApp, este…

- Caravana porneste, marți, 16 iulie, din Craiova si va ajunge in 9 orașe din Romania, va oferi testari gratuite rapide de depistare a bolii celiace, care vor fi interpretate pe loc de personalul medical prezent. Statisticile arata ca intoleranța la gluten este sever subdiagnosticata, una dintre cauze…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 10 sunt date disparute in mai multe regiuni din Nepal in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de ploile musonice, au anuntat sambata reprezentanti ai politiei, citati de agentia Kyodo, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO…

- Duminica, responsabilii pentru fauna salbatica au gasit rinocerul cu un singur corn, despre care se crede ca ar fi fost un mascul in varsta de trei ani, pe malul raului din Parcul National Chitwan, a indicat oficialul citat, Prasad Dhakal. Potrivit acestuia, este posibil ca un alt rinocer…

- "In localitatea Checea evolueaza incepand cu luna martie un focar de hepatita acuta virala A intr-o comunitate de etnie roma. (...). Primul caz de boala a fost raportat catre DSP Timis in data de 9 martie, iar ultimul caz a fost depistat in data de 11 iunie. Primul caz a aparut initial in cadrul…

- Ministrul le-a cerut parintilor sa-si trimita copiii bolnavi la centrele de sanatate sau in spitalele de stat in decurs de 48 de ore daca banuiesc ca acestia sunt infectati cu virusul dengue. Fundatia Kantha Bopha a anuntat intr-un comunicat ca numai luni 577 de copii spitalizati in cinci spitale…