Mexic - Brad Pitt, aclamat de public la premiera filmului 'Once upon a time... in Hollywood'

- Actorul american Brad Pitt a fost primit cu strigate de bucurie de fanii sai mexicani, la prezentarea noului film al lui Quentin Tarantino 'Once upon a time... in Hollywood' in Ciudad de Mexico, relateaza marti EFE.

- Leonardo DiCaprio, Brad Pitt si Margot Robbie vor aduce o parte din stralucirea Epocii de Aur de la Hollywood pe covorul rosu la Londra, la premiera de marti a filmului 'Once Upon a Time ... in Hollywood', cel mai recent lungmetraj semnat de Quentin Tarantino, informeaza Press Association.

- Filmul „See you soon” a avut premiera în SUA si în Rusia în aceasta saptamâna și este unul de dragoste în care fotbalul joaca un rol foarte important, informeaza libertatea.ro. Un celebru fotbalist american se accidenteaza în timpul calificarilor…

- Filmul Once Upon a Time in Hollywood, regizat de Quentin Tarantino, cu Brad Pitt, Leonardo Di Caprio si Margot Robbie in rolurile principale a avut premiera la Los Angeles, cu doua saptamani mai devreme decat data anunțata inițial.

- Leonardo DiCaprio a venit la Festivalul de Film de la Cannes cu mai multe treburi. Dupa ce a lansat ”Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai nou film in care joaca alaturi de Brad Pitt și Margot Robbie, Leo a prezentat in selecția oficiala și documentarul ”Ice on Fire” pe care l-a produs și pentru care...…

- Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie si Quentin Tarantino – este super echipa din “Once Upon a Time in Hollywood”, cel mai asteptat film de la Cannes 2019 devine un candidat serios la Palme d’Or. In strigatele “Viva Tarantino!” vedetele americane, intampinate pe treptele Palais des Festivals…

- Cineastul Quentin Tarantino si echipa filmului „Once Upon a Time... in Hollywood” au tinut miercuri o conferinta de presa, dupa premiera lungmetrajului in competitia Festivalului de la Cannes.„Once Upon a Time... in Hollywood” a avut premiera mondiala marti seara, conform News.ro. Citește…

- In ultimele zile ale festivalului de film, pelicula Once Upon A Time In Hollywood a fost proiectata in premiera, pe Riviera Franceza. Leonardo Dicaprio, Brad Pitt si regizorul Quentin Tarantino sunt doar cateva dintre numele mari care au participat la evenimentul de aseara.