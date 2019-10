Stiri pe aceeasi tema

- "Lucrarile care conditioneaza punerea in functiune cu calatori a Magistralei 5 de metrou pot fi realizate pana la sfarsitul anului, in luna decembrie. Pentru asta am insistat si am somat constructorul sa isi faca treaba. Nu lucram in locul constructorului. Mai mult decat a merge pe santier, a-i soma…

- Metrorex acuza compania Astaldi, care realizeaza lucrarile pe Magistrala 5 Eroilor – Drumul Taberei, ca intarzie lucrarile si conditioneaza punerea in functiune a noii linii de metrou de plata unei datorii in valoare de 94 de milioane de lei. Din...

- Marin Aldea, directorul Metrorex a afirmat miercuri ca lucarile la Magistrala 5 sunt 90% gata, cele de structura fiind finalizate in materie de 97%, iar cele de finisaje, 85%, anunța MEDIAFAX.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc iși menține declarațiile facute in luna august a acestui an, precizand luni ca Magistrala 5 va fi gata pana la finalul anului, iar firma Alstom si-a rezolvat neintelegerile cu Metrorex. "Cu constructorul vorbesc saptamanal, lucreaza. Singura problema este sistemul…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca „sunt rezolvate toate problemele” in cazul procesului pe care Metrorex l-a pierdut cu firma Astaldi, constructorul magistralei de metrou din Drumul Taberei. Razvan Cuc da asigurari ca Astaldi a acceptat ca Metrorex sa plateasca eșalonat suma de 94 de milioane,…

- Termenul stabilit pentru darea in folosinta a metroului din Drumul Taberei a ramas luna decembrie, a dat asigurari marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa. "Secţiunea 5 (de metrou - n. r.), da, în decembrie. Sunt rezolvate toate problemele", a spus Răzvan…

- USLM: "Cu toate ca Astaldi trebuia sa termine lucrarile la magistrala 5 de metrou Eroilor – Drumul Taberei in anul 2015, nu numai ca nu s-au terminat lucrarile , dar din cauza incompetentei reprezentantilor directiei juridice din cadrul Metrorex care au pierdut in instanta proces dupa proces (circa…

