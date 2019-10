Proiectul de inlocuire a caii de rulare pe Magistrala 2 va duce la scaderea timpului de succedare intre doua trenuri chiar la mai putin de doua minute, a declarat marti directorul general al Metrorex, Marin Aldea. "Inlocuirea caii de rulare pe Magistrala 2 este un proiect care cuprinde mai multe componente. Este vorba despre imbunatatirea sistemului de transport pe Magistrala 2 Berceni - Pipera cu cele trei componente: trenuri noi care functioneaza deja pe magistrala a doua, accesul de la Tineretului pus in functiune in primavara acestui an si inlocuirea caii de rulare. Durata de succesiune intre…