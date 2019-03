Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost accidentata de o mașina de lux miercuri dimineața, in Capitala. Șoferul unui Porsche Cayenne a acroșat o femeie in varsta de 72 de ani iar apoi a lovit mai multe autoturisme și un autobuz. Accidentul a avut loc pe Calea Dorobanților iar la fața locului a ajuns in scurt timp un echipaj…

- O femeie de 68 de ani din Bacau a fost inselata prin clasica “metoda accidentul”. Victima i-a dat unui necunoscut nu mai putin de 15,000 de lire sterline, echivalentul a peste 82.000 de lei, informeaza PRO TV. Femeia, care locuieste singura in Bacau, a primit un telefon de la o persoana care s-a dat…

- O femeie a fost grav ranita la cap, in București, fiind surprinsa de caderea unui copac incarcat cu gheața. Accidentul a avut loc sambata la pranz in sectorul 3 al Capitalei, pe strada Jean Steriadi. Persoana ranita, in varsta de 44 de ani, a fost transportata la spital cu un traumatism cranian cu plaga,…

- Patru romani si-au pierdut viata intr-un cumplit accident rutier, in Italia, in timpul unei urmariri cu Politia, la scurt timp dupa ce au dat o spargere, relateaza Observator.TV. Imaginile surprinse imediat dupa accident sunt dramatice.Nenorocirea s-a produs, noaptea trecuta, in zona orasului…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 12:15 pe DN72, la iesirea din Ploiesti spre Targoviste. Accidentul a avut loc pe podul de la iesirea din municipiu. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a suferit traumatisme. Se pare ca…

- Un tir și un autoturism s-au ciocnit pe drumul care leaga Aradul de Oradea. Accidentul s-a soldat cu trei victime, circulația fiind blocata pe sensul de mers catre municipiul bihorean. Nici o persoana nu a ramas incarcerata. Au fost raniți doi adulți și un copil. Șoferul autoturismului și o femeie in…

- Accident rutier in aceasta dimineața, intre localitațile Julița și Nicolae Balcescu, din județul Arad. Un microbuz in care se aflau mai multe persoane a ieșit in decor pe DN7, drumul care leaga Deva de Arad. In autovehicul se aflau opt persoane, iar trei dintre acestea au necesitat ingrijiri medicale.…

- Un sofer de tir a pierit pe o sosea din vestul tarii. Accidentul rutier s-a produs pe cea mai aglomerata sosea din aceasta parte de tara... The post Sofer de tir decedat in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .