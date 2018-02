Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi de pana la minus 18 grade in Bucuresti, vant si ninsoare Vremea se va raci semnificativ în urmatoarele zile, în Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vântul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si -18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. „De…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in acest weekend, de la 9-10 grade Celsius la 1-4 grade C. Duminica vor incepe ninsorile. In Muntenia si in vestul Dobrogei se va depune un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura."Ramanem pe…

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 2-4 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. Vezi cum va fi vremea pana pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In luna februarie, vor alterna perioadele calde cu cele reci.

- Meteorologii avertizeaza ca în aceasta noapte se vor înregistra temperaturi de minus 23 de grade în estul Transilvaniei, asta dupa ce, noaptea trecuta, temperaturile au ajuns la minus 21 de grade în Radauți. De asemenea, în București se vor înregistra minus 10…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica de vreme rea pentru…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in București in weekendul 20-21 ianuarie 2018. Potrivit informarii, la sfarșitul saptamanii, in Capitala, va ploua, iar precipitațiile vor fi, in cursul serii, și sub forma de ninsoare. Meteorologii anunța ca in intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora…

- Vremea schimba foaia și in Capitala, asta dupa ce bucureștenii s-au putut bucura de cateva zile cu temperaturi care au ajuns și pana la 10 grade Celsius. De duminica, insa, apar precipitațiile, gerul, iar meteorologii avertizeaza ca va ninge abundent.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, care arata ca in perioada 17-21 ianuarie vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, iar intre 22 si 24 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere. Intervalul va debuta cu temperaturi relativ…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea. Incepand de vineri, ora 22.00 si pana duminica, ora 16.00, vremea se va raci considerabil, vor fi intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare. 0 0 0 0 0 0

- Meteorologii prognozeaza vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, astfel ca sambata, de Boboteaza, si duminica, de Sfantul Ioan, maximele vor atinge chiar si 15 grade in unele zone ale tarii, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM)

- Vremea de Boboteaza și de Sf. Ion, in 2018. Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, iar in continuare se va menține peste media normal, in special de Boboteaza și de Sfantul Ioan. Meda Andre, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a explicat – la Antena…

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie ANM ."Apoi regimul termic diurn…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu in…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- In aceste zile ne confruntam cu temperaturi mai mici decat cele obisnuite la aceasta data. Dar, vremea va intra intr-un proces de incalzire si s-ar putea sa avem ploi, nu ninsori de Craciun.Cel mai probabil, vor fi precipitatii in zilele viitoare in Vestul, Nordul si Centrul tarii si in zona…

- Risc de avalansa si vant puternic, in minivacanta de Craciun. Temperaturile vor scadea sub -10 grade, potrivit meteorologului Florinela Georgescu. Pe parcursul nopții vom avea valori sub -10 grade. Vineri va fi mai rece. Se va simți peste tot chiar și la București. Vom avea un Craciun cald Trebuie sa…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice in mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne sub zero grade, cu nopți mai reci intre 20 și 22 decembrie, in timp ce precipitațiile se vor semnala pe arii…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Începe minivacanța, iar mulți locuitori ai județelor Constanța și Tulcea vor participa mâine, 1 decembrie, la paradele militare organizate în orașele dobrogene. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea în urmatoarele zile în Dobrogea va fi în…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi si in Capitala. In urmatoarele zile, meteorologii anunta ca va ploua foarte mult. "Luna decembrie si ianuarie in Bucuresti par a aduce o temperatura medie mai ridicata decat ar fi normal. O medie multianuala lunara de 0,1 un grad pentru decembrie si -1,1…