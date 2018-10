Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzeste treptat in toate zonele tarii, anunta reprezentantii ANM, precizand ca temperaturile vor ajunge pana la 27-28 de grade Celsius in partea de Vest a tarii. Precipitatiile vor fi sub forma de ploaie, dar nesemnificative din punct de vedere cantitativ.

- Miercuri este cod galben de vant intens si ploi pentru toata tara, in timp ce la munte va fi viscol. Daca joi vremea se va raci semnificativ, de vineri temperaturile vor incepe sa creasca. Joi, vremea se va raci semnificativ, iar maximele se vor opri la 15 grade Celsius. Va ploua in special in jumatatea…

- AVERTIZARE METEO. Vremea se racește de saptamana viitoare. Temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana cu temperaturi intre 3 si 13 grade Celsius, insa de vineri valorile vor crește ușor. “In urmatoarele zile asteptam anumite modificari ale vremii mai…

- Prognoza meteo 18 septembrie. Toamna este in continuare blanda! Se anunța temperaturi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Maximele pot depași chiar și 30 de grade Celsius. Prognoza meteo 18 septembrie. Vremea se anunța deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile…

- Prognoza meteo 13 august. Vremea va fi in general frumosa, in tara, dar calduroasa la amiaza in majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa intre 25 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 12 și 20 de grade. Prognoza meteo 13 august. In cea mai mare parte a țarii…

- Prognoza meteo 10-12 august 2018 anunța vreme in general frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 27 și 34 de grade, iar cele minime intre 12 și 22 de grade, mai coborate in zonele depresionare spre 8 grade.…

- Și in saptamana 30 iulie- 5 august vremea rea continua sa ne faca vara urata. In fiecare zi vom avea cate o aversa sau furtuna, exceptand ziua de sambata, cand șansele de ploaie sunt reduse. Temperaturile vor cobori cu 2-3 grade, mai ales in week-end, cand minimele vor ajunge pana la 15 grade Celsius.…