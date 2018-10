Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, scrie agerpres.ro.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Oficialii din Rusia si Statele Unite au discutat despre posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala la Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, citat de Reuters.

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri o noua runda de sanctiuni vizand Rusia, provocand prabusirea rublei la minimul ultimilor doi ani si declansand o vanzare de valuta extinsa, pe fondul temerilor ca Rusia ramane blocata intr-o spirala a sanctiunilor care nu se mai termina. Un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat vineri cu Consiliul rus de Securitate despre sanctiunile impuse de Statele Unite si posibile masuri de retorsiune impotriva acestora, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza Reuters.

- Actorul american va fi responsabil pentru promovarea "dezvoltarii in continuare a relațiilor ruso-americane in domeniul umanitar, inclusiv a interacțiunii in domeniul culturii, artei și schimburilor publice și de tineret, printre altele", se arata in declarația ministrului Afacerilor Externe al Rusiei.…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…