- Elena Udrea a postat un mesaj emotionant de Craciun pe retelele de socializare, unde a anuntat ca este acasa de Craciun. Elena Udrea a scris pe retelele de ... The post Mesajul emotionant de Craciun al Elenei Udrea: „Dumnezeu a facut o minune” appeared first on Renasterea banateana .

- Ana-Maria, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu" traieste una dintre cele mai mari bucurii, la doar cateva luni dupa ce s-a casatorit. Sotia lui Stefan are parte de o zi speciala astazi si a decis sa imparta bucuria si cu fanii sai.

- Thalia si sotul ei, Tommy Mottola, aniverseaza 18 ani de casnicie. Cu aceasta ocazia, producatorul muzical a facut un videoclip superb pentru sotia sa si a scris un mesaj de-a dreptul emotionant. Internautii au retrait alaturi de ei clipele frumoase din anul in care au ales sa-si uneasca destinele.

- ARAD. Demisia anunțata luni, 19 noiembrie, de catre ministrul Apararii – senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor, a venit ca o surpriza, mai ales in contextul in care fotoliul sau de ministru nu i-a revenit președintelui PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, așa cum se vehicula inca de acum cateva saptamani.…

- Gicu Grozav, 28 de ani, și-a reziliat vineri contractul cu Dinamo dupa numai o luna petrecuta in "Ștefan cel Mare". Atacantul a postat la scurt timp de la desparțire o melodie cantata de rapper-ul Cabron. Grozav revenise la Dinamo dupa 3 ani, insa a decis sa rupa contractul dupa ce a fost scos vinovat…

- Simona Halep a publicat un videoclip motivațional pe care aceasta l-a primit de la antrenorul ei, Darren Cahill. Numarul 1 mondial susține ca mesajul are o importanța deosebita în cariera ei, mai ales ținând cont de momentele grele prin care trece.Halep și Cahill colaboreaza…

- Vedete si modele in scaun cu rotile au defilat la Gala Atipic Beauty 2018. Mesajul este emotionant! Palatul Parlamentului a gazduit joi seara Gala Atipic Beauty 2018, avandu-i ca Art Director pe Alin Galatescu, initiator Magda Coman si coproducator/amfitrion, Andreea Marin. Evenimentul transmite publicului…