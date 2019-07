Silvian-Emanuel Man, absolvent de Drept la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „In orice situație veți fi puși in cariera juridica, sa spuneți adevarul. Dupa 30 de ani de la Revoluție, e ciudat ca tot foștii comuniști și fiii lor sunt cei care fac astazi legi, iar alții ajung sa judece in diverse instanțe constituționale, complici cu cei care trebuie sa fie de fapt in spatele gratiilor. Oare dupa 30 de ani, atat merita poporul roman? Noi nu va propunem sa jurați, dar fiecare in parte, in inimile voastre, sa faceți un legamant cu voi inșiva – ca nu o sa traiți din pensii speciale, ca…