Mesaj emoționant al campioanei rămasă fără loc de muncă printr-o decizie greu de înțeles Steluța Duța, pugilista care a scris istorie in boxul feminin romanesc, a ramas fara locul de munca de la SCM Gloria Buzau, dupa ce consilierii municipali au votat pentru desființarea secției. Multipla campioana, care a crescut la casa de copii, a postat pe Facebook un mesaj emoționant. „Am crezut cand am inceput boxul, ca viata mea s-a schimbat cu adevarat, dar m-am inselat, Am intrat intr-o lume mai pregatita, mai frumos imbracata, dar cu mai putin suflet. De aproape 18 ani, de cand reprezint Romania(de fapt Buzaul), pe cateva continente, am tot sperat ca prin activit atea si prin rezultatele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

