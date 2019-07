Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28.06 2019, a fost adus in Cugir, Ioan Stoica, un barbat de 69 de ani care in urma cu cateva zile a decedat intr-o localitate din Belgia. Stoica era plecat la munca in Belgia din 2010, impreuna cu cei 7 fii ai sai. Potrivit surselor, in ultimul timp, sanatatea... The post Un barbat din Alba,…

- Un barbat de 37 de ani, angajat la o ferma din Cetatea de Balta, a fost reținut, miercuri, de polițiști dupa ce l-a agresat pe șeful sau, lovindu-l cu un briceag și cu pumnii. Potrivit IPJ Alba, pe fondul unor neințelegeri legate de modul de indeplinire a obligațiilor de serviciu, l-a lovit pe un barbat…

- Barbat de 80 de ani, din Bucerdea Granoasa, cercetat de polițiști dupa ce a fost prins conducand un tractor, fara permis. La data de 25 iunie 2019, in jurul orei 11.15, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Bucerdea Granoasa, au oprit, pentru control, un tractor condus…

- Un barbat de 31 de ani, din Sebeș este banuit de polițiști ca fiind autorul unui furt petrecut in data de 24 mai, intr-un autoturism circula pe ruta Sebeș – Daia Romana. Potrivit IPJ Alba, in timp ce se afla, ca și pasager, pe bancheta din spate a autoturismului, ar fi profitat de neatenția și […] Citește…

- La tragerea Loto 6 49, de astazi, 2 iunie 2019, s a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.898.134,80 lei peste 610.000 euro , informeaza Loteria Romana. Biletul norocos a fost jucat la agentia 17 021 din Tecuci, judetul Galati si a fost completat cu o singura varianta simpla la Loto 6 49…

- Bataia nu este rupta din rai! Acest lucru l-au demonstrat doi tineri din Romania, suspectati ca au ucis cu salbaticie un barbat. Conform informatiilor preliminare, suspectii, in varsta de 18 si, respectiv, 19 ani, ar fi elevi la Seminarul Teologic din Galati.

- Un barbat din Vinerea – Cugir, șofer de tir, a fost gasit mort in cabina autocamionului sau oprit pe marginea drumului. Din primele informații, se pare ca incidentul s-a petrecut in Germania. Este vorba despre un barbat in varsta de peste 40 de ani. Polițiștii din Alba nu au informații legate de acest…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din județul Alba au depistat 7 conducatori auto care au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Polițiștii reamintesc faptul ca alcoolul și șofatul sunt incompatibile. *La data de 11 mai 2019, in jurul orei 2.20, polițiștii Serviciului Rutier…