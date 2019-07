Merkel, către Macron: Reforma UE nu trebuie să blocheze aderarea ţărilor din Balcani In cadrul unui summit in Polonia la care au participat lideri europeni si ai unor tari balcanice, Merkel a apreciat ca punctul de vedere al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron - potrivit caruia UE nu poate primi alti membri decat dupa eficientizarea mecanismelor de decizie - nu inseamna ca trebuie amanata extinderea Uniunii in Balcani.



Pe lista de asteptare se afla Albania, Serbia, Muntenegru si Macedonia de Nord, iar cancelarul este de parere ca procesul de primire a acestora in UE va dura suficient de mult incat sa nu fie afectat de reforma ceruta de Macron la sfarsitul saptamanii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui summit in Polonia la care au participat lideri europeni si ai unor tari balcanice, Merkel a apreciat ca punctul de vedere al presedintelui Frantei, Emmanuel Macron - potrivit caruia UE nu poate primi alti membri decat dupa eficientizarea mecanismelor de decizie - nu inseamna ca trebuie…

- "Decizia de a admite Romania si Bulgaria in zona Schengen trebuie avuta in vedere. Noi am detinut Presedintia, am incercat sa actionam in mod onest, am incercat sa urmarim prioritatile europene. Noi contam pe dumneavoastra pentru a ne sustine cauza. Populatia Finlandei este egala cu numarul de romani…

- Cea de a XVIII-a ediție a Școlii de Vara „Comunicare și interculturalitate” se desfașoara in aceste zile la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Este o ediție internaționala, care se bucura de participarea profesorilor și a specialiștilor din Romania, Albania, Muntenegru, Serbia, Liban, Franța, Macedonia…

- Miniștrii UE ai Afacerilor Externe urmeaza sa discute marți posibilitatea deschiderii discuțiilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, deși, scrie DPA , ”au mainile legate” in condițiile in care ministrul german nu a primit de la Berlin unda verde sa sprijine inițiativa. Politica de extindere…

- Cele 28 de state membre care formeaza Uniunea Europeana au deja un buget UE comun, care este stabilit odata la sapte ani si este echivalent cu 1% din Venitul National Brut al blocului comunitar. Insa ideea este ca cele 19 state membre ale zonei euro sa aiba un buget separat care sa fie folosit ca…

- Joi, 9 mai, a avut loc in Sibiu, cu mare fast, Summitul informal al Sefilor de Stat sau Guvern din Uniunea Europeana. La summit au participat sefi de stat sau de gurven din 27 de tari membre ale Uniunii, printre care: cancelerul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, prim-ministrul…

- Sute de sustinatori ai unui asa-zis ''Frexit'', iesirea Frantei din Uniunea Europeana, au manifestat miercuri la Paris pentru a denunta ''tirania'' Bruxelles-ului si au cerut ''destituirea'' presedintelui tarii Emmanuel Macron, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Toate alegerile (francezilor)…

- Maestrul Costantin Chiriac, implicat intr-un proiect cultural major: «Voi fi in #Albania , la #Tirana , in perioada 12 aprilie - 17 aprilie, pentru perfectarea unui proiect european pe care il vom dezvolta in parteneriat cu țarile din zona balcanilor (Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Bosnia…