Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Mercedes-Benz a pregatit o lista lunga cu premiere pentru Salonul Auto de la Los Angeles. In cadrul evenimentului de peste Ocean, nemții vor prezenta in premiera noul AMG GT R Pro. Modelul este descris drept o ediție limitata, iar viitorul model dezvoltat de constructorul german preia o…

- In urma cu cateva saptamani, Mercedes-Benz a publicat un raport cu privire la rezultatele obținute in intervalul ianuarie - septembrie 2018. In cadrul documentului a fost inserata și o pagina in care constructorul german prezenta planurile pentru viitorul apropiat. Astfel am aflat ca la finalul anului…

- Sebastien Loeb va participa la ediția de anul viitor a Raliului Dakar in calitate de pilot privat al celor de la Red Bull și va urca la volanul unui Peugeot 3008 DKR. Nonuplul campion mondial de raliuri a organizat la finalul saptamanii trecute un eveniment cu ocazia caruia a prezentat culorile mașinii…

- In urma cu cateva saptamani, Mercedes-Benz a publicat primele fotografii și detalii referitoare la noua generație de hibrizi plug-in. Pe lista producatorului german se afla Clasa C in versiunea C 300de (hibrid plug-in diesel-electric), Clasa E in versiunile E 300e (plug-in benzina-electric) și E 300de…

- La jumatatea anului curent, Audi a publicat primele imagini și detalii cu noul Q8 (foto). SUV-ul coupe dezvoltat de constructorul german este disponibil și pe piața din Romania, prețul de pornire fiind de 76.541 de euro cu TVA. Pentru moment, nemții ofera versiunea Q8 50 TDI. Aceasta mizeaza pe un motor…

- Autoritațile locale au propus inca din luna februarie introducerea unei taxe de acces in centrul Bucureștiului, insa pana in prezent nu exista informații cu privire la data introducerii sau la costurile care ar urma sa fie suportate de locuitori. In acest context, unul dintre consilierii generali propune…

- Noua generație Mercedes-Benz GLE a fost prezentata in urma cu cateva saptamani. SUV-ul producatorului german are un design nou, un interior modern, tehnologii de ultima generație și, pentru moment, o singura motorizare pe benzina (GLE 450 4Matic de 367 CP). Sistemul de propulsie pregatit de nemți integreaza…

- Strategia Opel pentru lansarea atualizarilor pentru modelele din gama se schimba din mers dupa ce constructorul german a ajuns in curtea Grupului PSA Peugeot-Citroen. Dupa ce a amanat lansarea noii generații Corsa, Opel planifica acum viitorul lui Astra.