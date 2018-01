Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an, profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia sa.Simona Gherghe a stralucit la petrecerea de Revelion, aceasta a purtat o haina neagra, eleganta, și-a…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- CHISINAU, 31 dec — Sputnik. Tradițiile și obiceiurile, dar și superstițiile de Revelion au fost transmise prin viu grai din generație în generație. Cele mai raspândite dintre acestea sunt prezentate de dcnews.ro, care apreciaza ca daca ar fi sa le respectam pe toate,…

- "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui de Instagram, folosind porecla lui Carmen Franco intr-un mesaj care insoteste o fotografie a ei."A murit in resedinta ei din Madrid", a confirmat biografa Nieves Herrero intr-un articol publicat in cotidianul…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- Michael Schumacher se afla in locuinta sa din Lake Geneva (Elvetia), ajutat de o adevarata armata de medici. Din informatiile neoficiale publicate in presa germana, Michael Schumacher poate respira singur si isi misca mana, dar nu poate merge si nici nu poate comunica. Fiica lui Michael Schumacher,…

- Craciun cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo. Cei mai valoroși fotbaliști ai planetei au sarbatorit cu numeroasa lor familie. Dupa victoria din El Casico, 3-0 pentru FC Barcelona pe Santiago Bernabeu , Leo Messi a petrecut cu familia. Moș Craciun a venit pentru copiii fotbalistului argentinian cu multe…

- "Ce poate rezolva Mos Craciun? Vrei sa stii tot? Pe Facebook, in Ajunul Craciunului, un interviu timid si emotionant...". Asa incepe clipul postat de Teo pe pagina ei de Instagram, scrie cancan.ro. In imagini, vedeta apare alaturi de fiica ei, Maia. Citeste si Teo Trandafir, in lacrimi dupa…

- Miley Cyrus si Liam Hemsworth, casatoriti in secret in ajun de Anul Nou Intreaga presa a speculat in legatura cu o posibila casatorie in secret a cantaretei americane Miley Cyrus cu iubitul ei, actorul australian Liam Hemsworth, in ajun de Anul Nou. Cei doi s-au cunoscut in 2009 in…

- Cristiano Ronaldo e relaxat inaintea marelui duel dintre Real Madrid si FC Barcelona, care se va disputa sambata, de la ora 14:00. O dovedeste faptul ca portughezul a incercat un nou look, prezentat fanilor prin intermediul retelelor de socializare. Pe contul sau de Instagram, Ronaldo a publicat o…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Andra Timiș și fostul europarlamentar Petru Luhan formeaza o familie cu acte inca din vara lui 2014. De 2 ani sunt parinți de fata, iar de ceva vreme fiica patronului de la Cris-Tim a decis sa faca o schimbare – surprinzatoare ce-i drept, chiar și pentru prietenii lor – in ceea ce privește numele dobandit…

- Au trecut șase ani de la nașterea copilului fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy (62) cu modelul Carla Bruni (49), iar inca de la venirea pe lume a fetiței pe nume Giulia Sarkozy, parinții ei celebrii au incercat din greu sa o ținta departe de atenția publica. Pe atunci apareau cateva fotografii…

- Serena Williams se simte neputincioasa in postura de mama. Sportiva este disperata pentru ca fetitei ei in varsta de doar 3 luni ii dau dintii si plange foarte mult. Serena a postat un mesaj disperat pe contul ei de Instagram si a cerut sfatul fanilor.

- Manchester City nu are adversar in Premier League in acest sezon. "Cetațenii" au demolat-o sambata și pe Tottenham (4-1), reușind al 16-lea triumf consecutiv in campionat. Record egalat pentru Guardiola versiunea Barcelona 2010-2011. Managerul a ajuns la doar 3 victorii distanța de performanța de top,…

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…

- Alvaro Morata saruta abdomenul sotiei sale, Alice Campello. O poza care spune rapid toata povestea. Cel mai scump jucator spaniol din toate timpurile va fi tata. Si a anuntat marea veste, pe Instagram, la doar cateva ore dupa ce a aflat ca Chelsea va infrunta Barcelona, in optimile Champions League.…

- Deși locuiește de mai mulți ani in America, Anamaria Ferentz a revenit in Romania pentru a-și petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie și prieteni, iar artista a profitat de aceasta ocazie pentru a aparea pe sticla, in cadrul unei emisiuni TV. Dupa trei ani in care nu a mai ajuns in Romania și…

- Pe 12 noiembrie Cristiano Ronaldo devenea tata pentru a paTra oara, caci iubita sa, modelul Georgina Rodriguez, ii daruia o frumoasa fetița pe nume Alana Martina. Anul acesta familia lor s-a marit cu inca trei membrii dupa ce Cristiano a anunțat venirea pe lume a gemenilor Eva și Mateo in vara, cu ajutorul…

- Daca vorbim despre Top 20 WTA, gandul ne fuge imediat la rivalitati, insa in tenisul feminin apar si sentimente de prietenie. Simona Halep afla ca una dintre jucatoarele importante din circuit si-a dorit ca ea sa devina lider mondial. Kuznetova si-a dorit ca Halep sa devina lider mondial…

- Fiica manelistului Florin Salam traiește o poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu. Cei doi au facut un nou pas in relația lor. Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, Catalin Vișanescu, care a avut 130 de kilograme la un moment dat . Fiica lui Florin Salam a dezvaluit, la…

- Cristiano jr., fiul atacantului portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, si-a deschis cont pe Instagram si intr-una dintre postari ii multumeste marelui rival al tatalui sau, argentinainul Lionel Messi de la FC Barcelona, pe care il numeste idolul sau, informeaza mundodeportivo.es.Cristiano…

- De multe ori s-a spus ca Cindy Crawford și fiica sa de 16 ani arata ca doua surori, iar cele mai noi fotografii distribuite de fostul model in varsta de 51 de ani pe contul sau de Instagram confirma in totalitate. Cindy și fiica sa, Kaia Gerber, seamana ca doua picaturi de apa, iar de asta ne dam seama…

- Ioana Boureanu s-a lasat cumintita de noul iubit, alaturi de care se pare ca si-a gasit linistea. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii despre cel mai nou cuplu monden si despre cum a reusit tanarul sa o cucereasca pe fata lui Cristian Boureanu. (CITESTE SI: Boureanu a primit o noua…

- Scapata de grijile nuntii, Serena se relaxeaza acum in sanul familiei. Luni seara ea a postat pe Instagram o fotografie in care micuta Olympia, in varsta de doar doua luni apare alaturi de Oracene Price (65 ani), mama Serenei si, implicit, bunica fetitei. Poza este insotita de cuvintele "My heartbeats".…

- Comitetul Olimpic International a realizat un video special, pentru a aduce tribut gimnastelor care, in ultimii 33 de ani, au castigat aurul olimpic la sol - poate cea mai spectaculoasa proba din gimnastica artistica feminina, mereu insotita de aplauze din partea tribunelor, intrucat integralele…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Dan Petrache si „Memelusa” dupa scandalul de la LOFT. Cei doi s-au intalnit in zona Floreasca, dupa care fiul temutului „Sefu” a ramas pe un santier, in locul unde va deschide un restaurant, alaturi de doi amici,…

- Dupa ce Meme Stoica a fost implicat intr-un scandal monstru la LOFT, alaturi de "ginerele" sau, Dan Petrache, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a publicat in exclusivitate AICI imaginile, Gigi Becali a rabufnit la adresa fiului temutului "Sefu". (VEZI SI:A Fiica managerului FCSB l-a iertat…

- Gazeta Sporturilor a scris ca directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a fost implicat intr-o bataie care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un club de noapte din Bucuresti. Stoica a recunoscut incidentul, insa a precizat ca nu a participat la bataie, ci doar a incercat sa aplaneze…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a publicat imaginile cu Meme Stoica, „ginerele” sau si Memelusa, intr-o incaierare de zile mari, patronul de la FCSB a avut o reactie dura. Gigi Becali e de parere ca Meme nu are nicio vina, ci iubitul Memelusei, despre care acesta a marturisit ca este…

- Mihai Stoica a explicat ce s-a intamplat vineri noapte in clubul LOFT cand a izbucnit o bataie in care a fost implicat Dan Petrache, iubitul Teodorei Stoica, fiica lui MM. "Am ieșit a 2 a oara in club in ultimele 15 luni. N-am fost lovit de nimeni, n-am lovit pe nimeni, doar am intervenit…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai „Meme” Stoica, a fost implicat într-o bataie care a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbata într-un club de noapte din Bucuresti. Stoica a recunoscut incidentul, însa a precizat ca nu a participat la bataie, ci doar a…

- Implicat intr-un scandal violent in clubul LOFT din Bucuresti, Mihai Stoica a recunoscut incidentul, a admis ca a exagerat, apoi a explicat de ce a ajuns in mijlocul scandalului la care au mai luat parte fiica sa, Teodora, si iubitul acesteia, Dan Petrache. Inntr-un mesaj postat…

- FCSB, lovita de un nou scandal uriaș! Gazeta Sporturilor susține ca a obținut declarațiile unor martori la scene de lupta cu MM Stoica, fiica acestuia, Teodora si iubitul ei, in clubul LOFT din Capitala.Scena descrisa de martori pare desprinsa dintr-un film de acțiune. "Am ajuns in…

- Fiica lui Florin Salam și iubitul se casatoresc civil anul viitor. Evenimentul va avea loc in ziua in care Betty va deveni majora. Atista a dat detalii despre cum va arata rochia de mireasa. Betty Stoian și Catalin Vișanescu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi au decis deja sa faca…

- Sotia starului argentinian Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a anuntat, duminica, pe Instagram, ca este insarcinata, astfel ca ea si fotbalistul echipei FC Barcelona vor deveni parinti pentru a treia oara.

- Zilele trecute, o echipa de paparazzi a surprins-o pe Madalina Ghenea avand o cearta aprinsa, pe strazile bucureștene, cu tatal fetiței sale, Matei Stratan. Aseara, pe contul de Instagram al actriței, a aparut un mesaj acid la adresa acestuia. Madalina Ghenea și Matei Stratan dupa presupusa cearta din…

- A cucerit lumea tenisului și inima barbatului care ii sta alaturi, Alexis Ohanian, iar fiica sa ii calca pe urme, cucerind internetul. De cand s-a nascut, micuța Alexis Olympia Ohanian Jr. a devenit vedeta conturilor de socializare ale parinților ei celebri, dar este și cea mai mica deținatoare a unui…

- Etta Ng, fiica celebrului actor Jackie Chan, a anunțat ca este lesbiana, intr-o postare pe Instagram. In varsta de 18, tanara a declarat in mod public ca este lesbiana si ca are o relatie cu un model canadian.

- Aproape 300.000 de persoane au manifestat marți la Barcelona cu prilejul grevei generale declanșate in semn de protest fața de violențele poliției din timpul referendumului pentru independența Cataloniei, desfașurat duminica, 1 octombrie, relateaza AFP, citand un anunț al poliției municipale. …